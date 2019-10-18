Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.

Армия и оружие Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.

Хоккей Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса» Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Происшествия Один полицейский убил другого в Нальчике Как рассказал собеседник агентства, конфликт между двумя слушателями в институте произошел накануне вечером, они подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.

Футбол Матч Кубка Англии не был доигран из-за расизма Матч четвёртого предварительного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» не был доигран.

Здоровье Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брекзита» В четверг после подписания нового соглашения об условиях Брекзита Евросоюз объявил, что он готов предоставить Лондону новую отсрочку.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.

Космос Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.

Здоровье По три яйца в день разрешил есть доктор Мясников «Вредно есть больше трех яиц, но не в неделю, а в день», - сказал Мясников.

Происшествия Популярный мотоблогер погибла в ДТП под Киевом Под Киевом на Гостомельской трассе известная инстаграм-модель, увлекающаяся ездой на мотоцикле, погибла в ДТП.

Армия и оружие Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5» Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.

Здоровье Малышева назвала неэффективные лекарства от простуды Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.

Технологии Ватикан выпустил «умные» четки для молитв Во время пресс-конференции в Ватикане, были представлены смарт-четки «Click to Pray», которые помогают пользователю во время чтения молитв.

Кино В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» 17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.

Религия Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.

Единоборства Макгрегор и Нурмагомедов устроили перепалку в Twitter Ирландский боец Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроили словесную перепалку в социальной сети Twitter.

Шоу-бизнес Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.

Происшествия Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.