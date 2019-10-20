Футбол
РИА Новости«Торпедо» проиграло «Чертаново» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.
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«Торпедо» — «Чертаново». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч ФНЛ 19 октября 2019 года
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Битва за Юг: «Чертаново» сыграет против «Торпедо» в ФНЛ
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