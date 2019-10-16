Московское "Торпедо" дома уступило "Чертаново" в матче 18-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново". Гол забил Владислав Сарвели на 85-й минуте.

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Происшествия Под Красноярском взяли штурмом дом криминального авторитета В Красноярском крае бойцы СОБРа и сотрудники полиции штурмовали дом, в результате чего удалось задержать криминального авторитета.

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Культура Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.