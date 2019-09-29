Футбол

Советский спортСоветский спорт«Торпедо» проиграло «Нефтехимику», но осталось лидером ФНЛ

Нефтехимик — Торпедо (Москва)
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Нефтехимик»
Илья Петров
81′
В матче 15-го тура ФНЛ Нефтехимик на выезде обыграл Торпедо 1:0. Единственный мяч на 81-й минуте забил хавбек нижнекамцев Илья Петров. Торпедо останется на первом месте, даже если Химки сегодня дома обыграют Балтику.
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