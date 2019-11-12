В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе "Открытие Арена" в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Все про Спорт ру

Происшествия В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.

Происшествия Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.

Политика В Крым переехало более 50 тысяч украинцев С момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей.

Общество В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".

Происшествия Петербуржцам рассказали, что нужно делать при поломке на КАД Как сообщает «Петербургский дневник», в Петербурге прошел пресс-подход с заместителем начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимиром Ольшевским.

Происшествия В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.

Кино Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.

Происшествия В Крыму пропала пятилетняя девочка Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.

Политика Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне В Вашингтоне стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 14 ноября передает агентство Reuters.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Наука Получены самые старые молекулярные доказательства эволюции гоминидов Генетический материал, сохраненный в ископаемых останках наших предков, позволил нам реконструировать последние 50 тыс. лет эволюции гоминидов.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Гаджеты Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.

Здоровье Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Политика Рада приняла в первом чтении земельную реформу вопреки мнению общества Напряженная ситуация в Раде в среду сложилась еще за полтора часа до начала ее работы: представители "Слуги народа" заблокировали трибуну парламента, чтобы не допустить к ней оппонентов и не сорвать рассмотрение в первом чтении законопроекта о рынке земли.

Политика Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.

Теннис Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.

Общество Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Экономика Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.