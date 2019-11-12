Футбол
Чемпионат«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ
В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе "Открытие Арена" в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
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Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
Политика
В Крым переехало более 50 тысяч украинцев
С момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей.
Национальная служба новостей 07:45
Общество
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга представил новый метабренд города, выполненный одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб. Его основой стал бирюзовый круг с названием города внутри, а слоганом — "Создавать великое".
Коммерсантъ 13:18
Происшествия
Петербуржцам рассказали, что нужно делать при поломке на КАД
Как сообщает «Петербургский дневник», в Петербурге прошел пресс-подход с заместителем начальника отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимиром Ольшевским.
АиФ Санкт-Петербург 11:18
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Кино
Netflix уже продлил «Ведьмака» на второй сезон
Хоть до премьеры первого сезона «Ведьмака» ещё больше месяца, Netflix официально продлил сериал на второй сезон.
Игромания.ру 12:11
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 10:12
Политика
Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне
В Вашингтоне стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 14 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 14:45
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Наука
Получены самые старые молекулярные доказательства эволюции гоминидов
Генетический материал, сохраненный в ископаемых останках наших предков, позволил нам реконструировать последние 50 тыс. лет эволюции гоминидов.
Индикатор 13:00
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54
Здоровье
Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске
Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Москва 24 00:57
Футбол
Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
Sportbox.RU 13:33
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Происшествия
Боец ММА подозревается в похищении человека
Газета.Ru 14:59
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Происшествия
Возлюбленная историка Соколова была убита во сне
Газета.Ru 14:03
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Рада приняла в первом чтении земельную реформу вопреки мнению общества
Напряженная ситуация в Раде в среду сложилась еще за полтора часа до начала ее работы: представители "Слуги народа" заблокировали трибуну парламента, чтобы не допустить к ней оппонентов и не сорвать рассмотрение в первом чтении законопроекта о рынке земли.
ТАСС 12:21
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Известия 14:51
Теннис
Надаль: в третьем сете Медведев играл намного лучше, но мне повезло
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль считает, что российский теннисист Даниил Медведев играл лучше него в третьем сете в матче итогового турнира ATP.
РИА Новости 13:21
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» клубом номер один в России
Немецкий специалист Доменико Тедеско поделился мнением о московском «Спартаке».
RT на русском 13:22
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 06:11
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Экономика
Переворот в Боливии произошел менее чем через неделю после отказа Моралеса от сделки по добыче лития
Правительство, созданное в результате воскресного переворота в Боливии, может отменить решение только что ушедшего в отставку президента Эво Моралеса об отказе от соглашения с немецкой компанией по разработке месторождений лития в латиноамериканской стране, пишет CommonDreams.org.
Вести.Финанс 03:48
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10