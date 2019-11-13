Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Торпедо» принимало «Нижний Новгород». Встреча состоялась на стадионе "Открытие Арена" в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
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«Торпедо» потерпело 4-е поражение в сезоне, уступив «Нижнему Новгороду»

Sport24.ruвчера в 13:20

«Торпедо» осталось без дома. И проиграло без шансов

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

«Торпедо» проиграло «Нижнему Новгороду» в матче ФНЛ

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ФК «НН» одержал победу над московским «Торпедо»

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«Торпедо» второй раз в сезоне уступило «Нижнему Новгороду»

Sportbox.RUвчера в 13:26

«Торпедо» на своем поле проиграло «Нижнему Новгороду»

Советский спортвчера в 13:32

ФК «Нижний Новгород» обыграл на выезде лидера ФНЛ со счетом 2:0

В Городе Nвчера в 14:00
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Футбол

«Зенит» отреагировал на вопрос о будущем Ибрагимовича

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отрегировала на пост, посвящённый будущему нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
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Политика

Асад допустил причастность ЦРУ к смерти основателя «Белых касок»

Один из основателей «Белых касок», бывший сотрудник британской разведки Джеймс Ле Мезюрье мог быть убит при содействии западных спецслужб во главе с ЦРУ, считает президент Сирии Башар Асад.
RT на русском 07:16
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Общество

Насильникам и убийцам запретят работать таксистами

Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Известия 07:55
Политика

Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии

Москва признает Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она заняла эту должность в соответствии с правовыми нормами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 07:50
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Политика

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин прилетел в Бразилию, чтобы принять участие в саммите БРИКС.
Российская газета вчера в 11:19
Экономика

СМИ узнали о продаже туроператора «Интурист» владельцу Anex Tour

Владелец туроператора Anex Tour Нешет Кочкар заявил, что купил российский "Интурист", пишет издание TurizmGuncel.
Интерфакс 07:32
Культура

В Петербурге открылся культурный форум

RT на русском 05:10
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Экономика

Сервис коворкингов WeWork понес новый убыток в $1,25 млрд

Американский сервис коворкингов WeWork зафиксировал в третьем квартале новый убыток — в $1,25 млрд.
Коммерсантъ 07:03
Общество

В Госдуме предложили изменить процедуру раздела имущества

В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов.
РЕН ТВ 07:35
Авто

Стартовали российские продажи обновленного Subaru Forester

В эту среду, 13 ноября, российские дилеры японской марки Subaru начали принимать заказы на обновленную версию кроссовера Forester.
Дни24 вчера в 09:35
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
РИА Новости 03:37
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
РБК 07:14
Шоу-бизнес

Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом

31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Армия и оружие

Боевые ледоколы поступят на вооружение ВМФ России в Арктике

Военные эксперты сообщают, что ВМФ России в Арктике получат новые боевые ледоколы.
Дни24 07:25
Армия и оружие

На севере Сирии создана новая военная база России

Российские военные сообщили о создании новой авиационной базы на севере Сирии, которая будет располагаться в городе Камышлы, расположенном на территории, подконтрольной курдским «Сирийским демократическим силам».
Discover24 02:09
Футбол

Adidas ответил на недовольство сборной России по футболу новой формой

Представители немецкого концерна Adidas прокомментировали отказ сборной России по футболу сыграть в разработанной для нее новой форме в отборочных матчах Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.
РБК 03:50
Политика

Полномочия ректоров МГУ и СПбГУ предложили продлевать без ограничений

Исключение составляют МГУ и СПбГУ - осенью 2009 года был принят закон, согласно которому, ректоров данных вузов назначает своим указом глава государства, и он же после достижения ими предельного возраста может продлить их полномочия дважды на пятилетний срок.
Российская газета 07:06
Происшествия

Россиянка решила проблему с плачущим ребенком малярным скотчем

Lenta.ru 07:19
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Культура

Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд

Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Экономика

Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза

Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК вчера в 08:01
Хоккей

Сборная России проиграла команде WHL в матче молодёжной Суперсерии

Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, потерпела поражение от команды Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
RT на русском 02:45
Авто

Кроссовер Mazda CX-30 назвали самым безопасным автомобилем

Эксперты Euro NCAP назвали «впечатляющими» результаты краш-теста нового компактного кроссовера Mazda CX-30.
Motor вчера в 08:11
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Газета.Ru 01:55
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