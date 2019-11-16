Футбол
Вести.Ru«Торпедо» проиграло в ФНЛ второй матч подряд
Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге. На этот раз черно-белые в выездном матче 24 тура уступили "Армавиру". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с юга России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой сломал руку из-за приступа гнева
В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошел неприятный инцидент. Общий сын знаменитостей Елисей сломал руку из-за приступа гнева.
Футбол
Гризманн: Франция попытается выиграть Евро-2020
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал результат матча заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Албанией.
Общество
Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2–3 раза
Недолив топлива на заправках в России превышает норму в 2–3 раза.
Политика
В Кремле хотят провести нормандский саммит до конца 2019 года
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока точной даты проведения встречи в "нормандском формате" нет, однако российская сторона рассчитывает, то он пройдет до конца этого года.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Экономика
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Кино
Disney анонсировала премьеры нескольких новых фильмов Marvel
Общество
Четверть россиян не устроило питание в течение рабочего дня
73% респондентов отметили, что их устраивает то, как они питаются в течение дня, 24% опрошенных оказались недовольны своим рационом.
Политика
Лукашенко усомнился в необходимости союза России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором откажется подписывать документы, позволяющие провести интеграцию с российской стороной.
Общество
Названы наименее вредные сладости
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Здоровье
С 22 ноября изменится порядок медосвидетельствования водителей
Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательное инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Общество
Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин
На границе Ирана с Ираком ограничили переход людей, и все из-за иранских протестов против роста цен на бензин.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Культура
Юный артист из Тувы Денберел Ооржак улетает на «Детское Евровидение»
Политика
Китайские СМИ рассказали о слабых местах России
Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, однако у нее имеется четыре слабые стороны - демографические проблемы, экономические трудности, географическое положение и сложная международная обстановка, такое мнение приводится в статье в китайском издании Sohu.
Политика
Депутат Бундестага назвал США и Турцию «могильщиками НАТО»
Официальный представитель фракции «Левые» в Бундестаге по внешнеполитическим вопросам депутат Александр Ной согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Технологии
В России создадут проект энергоблока для атомной энергетики будущего
Проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего создадут в России к 2021 году.
Общество
Исследование: россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией
По данным "Левада-центра", в настоящее время с симпатией к президенту РФ относятся 24% опрошенных против 32% в 2017 году.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Футбол
Месси — лидер по количеству обводок. Роналду занимает 5-е место
Форвард «Барселоны» Лионель Месси является лидером по количеству совершенных попыток обводок среди игроков топ-5 европейских чемпионатов.
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.