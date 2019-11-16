Футбол

Вести.RuВести.Ru«Торпедо» проиграло в ФНЛ второй матч подряд

Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге. На этот раз черно-белые в выездном матче 24 тура уступили "Армавиру". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с юга России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Армавир» выиграл у лидера ФНЛ

LiveSport.ru09:53

«Армавир» — «Торпедо»: как сыграют хозяева?

Все про Спорт рувчера в 10:36

«Торпедо» уступило «Армавиру» и продлило серию без побед до трех матчей

Спорт-Экспресс10:03

«Торпедо» проиграло «Армавиру» в матче ФНЛ

Чемпионат09:53

«Армавир» нанес «Торпедо» пятое поражение в сезоне

Sport24.ru09:50

«Торпедо» в гостях уступило «Армавиру». Команда Игнашевича не побеждает на протяжении трех матчей

Матч ТВ09:51

«Торпедо» одержало 1 победу в последних 5 матчах. Отрыв от 3-го места сократился на 7 очков

Sports.ru12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Известия вчера в 23:58
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Политика

В Белоруссии завершились парламентские выборы

РБК 12:43
Общество

Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Газета.Ru 09:26
Футбол

В сети появилось видео массовой драки футболистов после матча ПФЛ

REGNUM 11:25
Происшествия

В Гонконге полиция пригрозила протестующим применить боевое оружие

REGNUM 13:19
Политика

Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Ведомости 10:28
Футбол

Ван Бастен: «Мне не понравилась вчерашняя игра Нидерландов»

Нидерланды должны были взять инициативу в свои руки.
Soccer.ru 12:38
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Газета.Ru 11:42
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина порадовала поклонников откровенным фото

Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина взбудоражила фанатов, выложив в Instagram эротичное фото.
Пятый канал вчера в 15:20
Политика

Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города

Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города В Элисте прошел пятый митинг за отставку главы администрации столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Коммерсантъ 13:21
Политика

В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США

Украинские командиры разместили флаги США над своими позициями в Луганской области, рассказал офицер ЛНР Иван Филипоненко.
Газета.Ru 11:19
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Молодожены охотно признаются друг другу в любви в социальных сетях и появляются вместе на светских мероприятиях, но под одной крышей так и не живут.
Kleo.ru 04:08
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости вчера в 15:05
Футбол

Португалия вышла в финальную часть Евро-2020

Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Российская газета 11:33
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Российская газета 10:15
Общество

В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега

Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 08:26
Автоспорт

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»

Голландский пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос». Эта победа стала для Макса третьей в сезоне.
Юга.ру 13:46
Общество

«Нафтогаз» заявил о критической ситуации с отоплением под Львовом

В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Взгляд.ру 13:48
Технологии

Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android

Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Дни24 вчера в 12:17
Политика

Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России

Евросоюз сам загнал себя в угол антироссийскими санкциями, заявил постоянный представитель РФ при объединении Владимир Чижов в интервью Financial Times.
Экономика сегодня 11:13
Единоборства

Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
FightTime.ru 02:28
Культура

«Культурный променад» по выставке Репина пройдёт в Русском музее

В Русском музее пройдет «Культурный променад», специально подготовленный к выставке «К 175-летию со дня рождения Ильи Ефимовича Репина».
Город+ 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. ФНЛБольше новостей по теме
Главное