Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге. На этот раз черно-белые в выездном матче 24 тура уступили "Армавиру". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с юга России.

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«Торпедо» проиграло в ФНЛ второй матч подряд

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