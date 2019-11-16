Футбол
Вести.Ru«Торпедо» проиграло в ФНЛ второй матч подряд
Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге. На этот раз черно-белые в выездном матче 24 тура уступили "Армавиру". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с юга России.
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Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
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Нидерланды должны были взять инициативу в свои руки.
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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
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Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября
16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
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Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города В Элисте прошел пятый митинг за отставку главы администрации столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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В ЛНР сообщили о поднятых украинскими военными флагах США
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Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
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Молодожены охотно признаются друг другу в любви в социальных сетях и появляются вместе на светских мероприятиях, но под одной крышей так и не живут.
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Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
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Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Футбол
Португалия вышла в финальную часть Евро-2020
Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Футбол
«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева
"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Общество
В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега
Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Голландский пилот Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии на трассе «Интерлагос». Эта победа стала для Макса третьей в сезоне.
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации с отоплением под Львовом
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Microsoft закрывает голосовой помощник Cortana для iOS и Android
Компания Microsoft заявила о том, что закрывает свой голосовой помощник Cortana для рынков некоторых стран.
Политика
Чижов назвал Европу загнанной в угол санкциями против России
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Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Культура
«Культурный променад» по выставке Репина пройдёт в Русском музее
В Русском музее пройдет «Культурный променад», специально подготовленный к выставке «К 175-летию со дня рождения Ильи Ефимовича Репина».