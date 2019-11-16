Футбол
Вести.Ru«Торпедо» проиграло в ФНЛ второй матч подряд
Московское "Торпедо" потерпело второе поражение кряду в Футбольной национальной лиге. На этот раз черно-белые в выездном матче 24 тура уступили "Армавиру". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с юга России.
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Наука
Нобелевские лауреаты: Рагнар Гранит
Рагнар Артур Гранит Родился 30 октября 1900 года, Рийхимяки, Великое княжество Финляндское, Российская империя Умер 12 марта 1991 года, Стокгольм, Швеция Нобелевская премия по физиологии или медицине 1967 года (1/3 премии, совместно с Холденом Хартрайном и Джорджем Уолдом).
Общество
Ночной ливень смыл реагенты с дорог Владивостока
В администрации уточнили, что сотрудники «Содержания городских территорий» заблаговременно обработали дороги краевого центра специальными реагентами.
Общество
В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
Общество
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
Транспорт
Столб посреди трассы во Владимирской области попал на видео
Житель Владимирской области опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен столб электропередач, расположенный прямо посреди дороги, ведущей из населенного пункта Фоминки в Заозерье.
Происшествия
В Благовещенске нетрезвый мужчина угрожал ножом горожанам
По информации паблика, нетрезвый мужчина пытался напасть с ножом на группу молодых людей.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Экономика
Заявлено о компенсационных выплатах пенсионерам: по 12 тысяч рублей
С учетом дальневосточных коэффициентов выплата подросла с 6600 рублей до целых 12 тысяч рублей.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Авто
«АвтоВАЗ» решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Как пишет портал «Лада.онлайн», не так давно руководитель проекта Lada Vesta Алексей Лихачев рассказал, как производитель решил проблему повышенного расхода масла 1,8-литрового мотора.
Игры
Геймплейный трейлер Age of Empires IV
Xbox Game Studios презентовала геймплейный трейлер Age of Empires IV. Премьера видео состоялась на мероприятии X019.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Гаджеты
Motorola готовит улучшенную версию раскладушки Razr 2019
Представитель компании Lenovo, владеющей брендом Motorola, поделился планами относительно недавно вышедшей раскладушки с гибким экраном Razr.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Армия и оружие
Гигантское радиоактивное цунами может смыть Западную Европу
В кратком описании проекта указано, что европейская ПРО будет способствовать развитию самостоятельной способности Европы вносить свой вклад в противоракетную оборону НАТО.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Происшествия
Три тысячи жителей Корсакова остались без тепла из-за аварии
Сообщается, что из-за аварии около трех тысяч жителей 22 многоквартирных домов по улицам Лермонтова, Морская и Приморский бульвар остались без теплоснабжения.
Футбол
Албания — Франция 0:2
Завершился отборочный турнир Евро-2020 в группе H. Чемпионы мира сборная Франции одолели Албанию — 2:0.
Происшествия
Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами
Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на «Восточном»
Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Футбол
Роналду забил 99-й мяч за сборную Португалии
Сборная Португалии обыграла со счетом 2:0 команду Люксембурга и вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2020.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма
Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Кино
Житель Нью-Йорка заснял танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера
Жителю Нью-Йорка удалось заснять, как исполнитель роли Джокера в одноимённом фильме Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять танец из киноленты, который уже стал культовым.