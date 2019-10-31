Футбол
Евро-футбол.ру«Торпедо» стало четвертьфиналистом Кубка России
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
|53′
В четверг в Кубке России проходят заключительные матчи стадии 1/8 финала. «Торпедо» и «Балтика» разыграли путёвку в следующий раунд. «Автозаводцы» одолели соперника благодаря голу Ивана Сергеева на 53-й минуте.
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Давыдов.Индекс29 октября в 09:42
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