Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Торпедо» стало четвертьфиналистом Кубка России

Торпедо (Москва) — Балтика
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
53′
В четверг в Кубке России проходят заключительные матчи стадии 1/8 финала. «Торпедо» и «Балтика» разыграли путёвку в следующий раунд. «Автозаводцы» одолели соперника благодаря голу Ивана Сергеева на 53-й минуте.
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