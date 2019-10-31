В четверг в Кубке России проходят заключительные матчи стадии 1/8 финала. «Торпедо» и «Балтика» разыграли путёвку в следующий раунд. «Автозаводцы» одолели соперника благодаря голу Ивана Сергеева на 53-й минуте.

Происшествия В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.

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