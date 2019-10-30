Футбол

ЧемпионатЧемпионатТорпедо (Москва) — Балтика 1:0

Торпедо (Москва) — Балтика
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Иван Сергеев
53′
В матче 1/8 финала Кубка России московское «Торпедо» принимало калининградскую «Балтику». Встреча прошла в Москве на стадионе «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У «Торпедо» серьезнейшие планы (и шансы) на сезон. Уже есть четвертьфинал Кубка, впереди — выход в РПЛ

Матч ТВ16:13

«Торпедо» победило «Балтику» в 1/8 финала Кубка

LiveSport.ru14:32

«Торпедо» — «Балтика»: победа за «черно-белыми»?

Все про Спорт ру29 октября в 17:59

Хавбек «Торпедо» Елисеев: с «Балтикой» была настоящая кубковая игра

Чемпионат16:50

Президент «Торпедо»: «У нас есть шансы на успех в Кубке России»

Спорт-Экспресс15:25

Олимп Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», «Торпедо» обыграло «Балтику», «Химки» выбили «Оренбург»

Sports.ruвчера в 01:03

«Торпедо» — «Балтика» — 1:0. Видеообзор

Sport24.ru15:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Политика

Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

RT на русском 12:26
Футбол

Вооруженные преступники ограбили дом Клаудио Маркизио

Soccer.ru вчера в 05:09
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Политика

В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»

1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Происшествия

Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
RT на русском 14:38
Политика

Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом

Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег мировых лидеров от возведения барьеров между Россией и западом, сообщает Reuters со ссылкой на официальный комментарий.
Газета.Ru 13:56
Экономика

Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 12:42
Здоровье

Доктор Мясников назвал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Доктор Мясников сообщил, что популярное лекарство аспирин может быть смертельном опасным. Врач назвал людей в зоне риска.
HotMurom.ru 27 октября в 23:31
Общество

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Общество

Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился

Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Шоу-бизнес

Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 16:33
Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует тратить понапрасну время на "реинтеграцию" Крыма, а лучше заняться восстановлением отношений с Россией.
РЕН ТВ 00:16
Армия и оружие

Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии

В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Красная весна вчера в 12:44
Здоровье

Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Зарубежными медицинскими экспертами названы четыре диагностируемые многими российскими врачами у пациентов, но при этом несуществующие некоторые заболевания, об этом информирует Mail.ru.
Ugpressa.ru 07:51
Политика

Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве

На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Культура

Ургант высмеял роспуск продюсерского центра Фадеева

В шоу «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант пошутил над роспуском продюсерского центра MALFA Максима Фадеева.
Культуромания 04:05
Общество

В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников

В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.
Lenta.ru 17:06
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Газета.Ru 28 октября в 13:18
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс 02:01
Хоккей

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru 13:48
Авто

В Латвии построили внедорожник Black Stallion для съемок в кино

Компанией Dartz Motorz был показан необычный 1000-сильный внедорожник Black Stallion, который построен на заказ для съёмок в кино.
Тарантас Ньюс 10:26
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Транспорт

Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.
РИА Новости 15:39
Общество

Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни

"Продолжительность жизни достигла исторического национального максимума — 73,5 года (рост на 0,6 года) за счет дополнительного спасения 31 тысячи человеческих жизней", — следует из доклада "О задачах субъектов России в сфере здравоохранения"
РИА Новости 14:16
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Технологии

Пользователей Android атаковал «неудаляемый» вирус

По оценкам экспертов, программа Xhelper тщательно прячется от владельцев устройств и может сохраниться даже при сбросе гаджета до заводских настроек.
Lenta.ru 11:20
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 10:08
Политика

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября

Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. ФНЛБольше новостей по теме
Главное