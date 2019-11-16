"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Армавире, завершилась со счетом 2:1.

«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ

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