Футбол
РИА Новости«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ
"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Армавире, завершилась со счетом 2:1.
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Шедевр чеченского Неймара, провальный «тройник» Игнашевича и шаг в пропасть «Спартака-2»
Sportbox.RUвчера в 14:17
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Жители России, которые любят кофе, живут дольше
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Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
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Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
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Редакция портала CarsWeek.ru назвала пять наиболее ожидаемых в России кроссоверов ближайших лет. На первой ступени разместился Geely SX11.
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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Борис Джонсон рассказал о причинах отсутствия доклада по России
Еще одна причина заключается в том, что именно говорится в докладе об отношениях Трампа с Россией, - пишет газета.
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Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
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Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
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Теннис
Циципас повторил достижение Налбандяна
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О каких опасных болезнях свидетельствует жжение в стопах
Жжение и покалывание в стопах может свидетельствовать о наличии серьёзных заболеваний, предупреждают медики.
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
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Россия возвращает задержанные суда украинским ВМС
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«Ростов» проиграл «Краснодару» в первом матче с участием Мамаева
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В столкновении автовоза и фуры погиб один из водителей
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.