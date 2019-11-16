Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ

"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Армавире, завершилась со счетом 2:1.
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«Армавир» — «Торпедо»: как сыграют хозяева?

Все про Спорт рувчера в 10:36

«Торпедо» уступило «Армавиру» и продлило серию без побед до трех матчей

Спорт-Экспресс10:03

«Торпедо» проиграло «Армавиру» в матче ФНЛ

Чемпионат09:53

«Армавир» нанес «Торпедо» пятое поражение в сезоне

Sport24.ru09:50

«Торпедо» в гостях уступило «Армавиру». Команда Игнашевича не побеждает на протяжении трех матчей

Матч ТВ09:51

«Торпедо» одержало 1 победу в последних 5 матчах. Отрыв от 3-го места сократился на 7 очков

Sports.ru12:05

«Торпедо» в гостях уступило «Армавиру». Команда Игнашевича не побеждает на протяжении трех матчей

Sportbox.RU09:51
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Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси

РИА Новости 05:18
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Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Нева Спорт 15:24
Политика

Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма

Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
РБК 14:59
Политика

Определена причина смерти основателя «Белых касок»

Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.
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Феттель и Леклер сошли после контакта друг с другом

Леклер пытался обогнать напарника в борьбе за четвертое место, немец попытался вернуть себе позицию на прямой, но их болиды соприкоснулись друг с другом, гонщики получили двойной прокол и сошли.
Спорт-Экспресс 13:39
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Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о намерении модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 до значительной степени боевого.
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По словам девушки, врачи обнаружили у нее две опухоли. Бухарова с юмором отметила, что является живым, но не очень здоровым человеком.
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В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
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Следователи начали проверку по факту смерти политика Исаева

Следователи приступили к проверке по факту смерти директора Института актуальной экономики и лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева в поезде Тамбов–Москва.
Известия вчера в 07:30
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Политика

В Кремле закон о статусе Донбасса назвали краеугольным

Участники встречи в "нормандском формате" надеются на то, что власти Незалежной понимают, что будут делать с новым законом о статусе Донбасса.
Life.ru 08:59
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Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца

В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Lenta.ru вчера в 18:57
Происшествия

В Липецкой области два человека погибли при пожаре

«В результате пожара погибли две женщины — личности и возраст устанавливаются», — цитирует представителя МЧС «РИА Новости».
Известия 14:15
Гаджеты

В Китае назвали самый лучший смартфон 2019 года

Самым лучшим смартфоном в Китае назвали модели линейки Huawei Mate 30.
Astera 10:38
Футбол

Черчесов объяснил поражение россиян в матче со сборной Бельгии

Комментируя выход на поле во 2-т тайме спартаковца Бакаева, игравшего левом фланге, Черчесов отметил, что действовал он активно и со своими обязанностями справлялся, несмотря на то, что это была лишь вторая его встреча с бельгийцами за карьеру в сборной.
Что происходит 01:29
Политика

У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство

Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Life.ru 08:52
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в учебной бомбардировке Одессы

PolitOnLine.Ru 15 ноября в 05:01
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
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Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет

Политическая Экспертиза 04:04
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Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты

Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Известия вчера в 10:46
Происшествия

Полиция в Гонконге применила к демонстрантам слезоточивый газ

Ореанда-Новости вчера в 09:55
Политика

Лукашенко исключил появление российских танков в Польше

«Вы поступили неправильно», — заметил Лукашенко, имея в виду, что Россия, Украина, Белоруссия и другие республики сыграли огромную роль в освобождении Польши от нацистских захватчиков.
РБК 09:59
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Политика

Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе

РИА Новости 12:46
Шоу-бизнес

Любовь Успенская поделилась впечатлениями от гастролей по Украине

News.ru вчера в 12:52
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Джонсон встречался с «агентом КГБ» вскоре после отравления Скрипалей

Как пишет газета, после саммита НАТО, в том числе посвященного отравлению в Солсбери, Джонсон, занимавший пост министра иностранных дел, без личной охраны отправился в Италию на вечеринку сына Лебедева Евгения.
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Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода

Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Дни24 13:30
Общество

СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный

Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
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Вандал повредил скульптуру Мадонны на станции метро «Римская»

На станции метро "Римская" в Москве вандал повредил скульптуру "Мадонна с младенцем".
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