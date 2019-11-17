"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Армавире, завершилась со счетом 2:1.

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«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ

Происшествия В Гонконге протестующие подожгли мост около университета Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.

Политика Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

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