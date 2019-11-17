Футбол
РИА Новости«Торпедо» уступило «Армавиру» и проиграло второй матч подряд в ФНЛ
"Армавир" на своем поле одержал победу над московским "Торпедо" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, состоявшаяся в Армавире, завершилась со счетом 2:1.
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Автоспорт
Хэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
Космос
Электромагнитной вспышке разрешили сопровождать слияние черных дыр
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли мост около университета
Сообщается, что около 19.00 (14.00 мск) участники массовых беспорядков в Политехническом университете Гонконга подожгли мост, соединяющий кампус учебного заведения с со станцией метро, были слышны звуки множественных взрывов.
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева
Общество
Москва возглавила рейтинг регионов по условиям труда для пенсионеров
В Москве и Санкт-Петербурге сформированы наиболее благоприятные условия труда для лиц пенсионного возраста.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили, что Собчак и Богомолов живут в гостевом браке
По предположениям поклонников, знаменитости живут в гостевом браке.
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Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Кино
В продолжении мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые персонажи
В новых сериях мультсериала «Ну, погоди!» появятся новые персонажи, об этом сообщила RT председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
Политика
США и ЕС призвали власти Грузии и оппозицию к диалогу
Посольство США и представительство Евросоюза в Грузии обеспокоены провалом конституционной реформы по поводу перехода на пропорциональную систему парламентских выборов в 2020 году и призывают власти и оппозицию республики к диалогу для восстановления доверия.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Хоккей
«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут
«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Технологии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Сможете отдохнуть после суеты последних дней, накопить силы. Хороший день для кулинарных экспериментов.
Наука
Ученые нашли новый способ борьбы с алкогольным поражением печени
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего успешно испытали новый способ лечения вызванного употреблением спиртного поражения печени, которое нередко приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти.
Авто
Опубликованы снимки французско-китайского пикапа под брендом Peugeot
Дизайн нового пикапа Peugeot, который разрабатывается в сотрудничестве с китайским Changan, был раскрыт на шпионских снимках.
Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Политика
В Китае назвали четыре слабых места России
В Китае назвали четыре слабых места России, которые не дают ей стать по-настоящему сильной державой.
Происшествия
В Липецкой области при пожаре погибли две женщины
Политика
США поддержали протесты в Иране
США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Футбол
ЦСКА опубликовал загадочный ролик про «Дух Игоряши»
ЦСКА в своём «твиттере» опубликовал загадочное видео, главным героем которого стал голкипер Игорь Акинфеев.
Автоспорт
Бинотто: Феттель и Леклер должны понимать, что они испортили гонку команде
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал столкновение между Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером на Гран-при Бразилии.
Футбол
Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Политика
Определена причина смерти основателя «Белых касок»
Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.