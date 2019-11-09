Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу. В матче 22 тура черно-белые проводили выездной матч в Саранске, где встречались с "Мордовией".

«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ

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