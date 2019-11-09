Футбол
Вести.Ru«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
Виктор Сергеев
|25′
Радик Юсупов
|36′
|45′+2′
Игорь Лебеденко
Лидер Футбольной национальной лиги московское "Торпедо" продолжает борьбу за выход в российскую премьер-лигу. В матче 22 тура черно-белые проводили выездной матч в Саранске, где встречались с "Мордовией".
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«Мордовия» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч ФНЛ 9 ноября 2019 года
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