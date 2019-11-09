Футбол
Известия Мордовии«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
Виктор Сергеев
|25′
Радик Юсупов
|36′
|45′+2′
Игорь Лебеденко
9 ноября «Мордовия» принимала в родных стенах лидера Олимп-Первенства ФНЛ московское «Торпедо». Несмотря на то, что перед этой встречей команды находились на противоположных полюсах турнирной таблицы, их противостояние получилось интересным.
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«Мордовия» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч ФНЛ 9 ноября 2019 года
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