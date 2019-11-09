Футбол

Известия МордовииИзвестия Мордовии«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»

Мордовия — Торпедо (Москва)
1 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
Виктор Сергеев
25′
Радик Юсупов
36′
45′+2′
Игорь Лебеденко
9 ноября «Мордовия» принимала в родных стенах лидера Олимп-Первенства ФНЛ московское «Торпедо». Несмотря на то, что перед этой встречей команды находились на противоположных полюсах турнирной таблицы, их противостояние получилось интересным.
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