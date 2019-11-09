Футбол
Вести.Ru«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ
Встреча завершилась ничьей – 1:1. "Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы. В то время как москвичи являются лидером ФНЛ, республиканская команда носит статус последней команды турнира.
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«Мордовия» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч ФНЛ 9 ноября 2019 года
LiveSport.ru07 ноября в 22:13
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Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
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Газета.Ru 18:11
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Российский боец UFC Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве.
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Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru вчера в 03:22
Единоборства
Брат Хабиба Нурмагомедова проиграл дебютный бой в UFC
Россиянин Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, проиграл на турнире UFC Fight Night 163 в Москве в дебютном для себя поединке в промоушене.
Спорт-Экспресс 12:44
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
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Саратовская область попала в лидеры по сокращению врачей скорой помощи
Наиболее существенное сокращение (более чем в два раза) чиновники зафиксировали в Саратовской, Рязанской, Челябинской, Томской, Тюменской, Ивановской областях и республике Карачаево-Черкессия.
FreeNews-Volga вчера в 05:48
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
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Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 вчера в 03:32
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Авто
Автоэксперты назвали подержанные машины, которые не стоит покупать
Автомобильные эксперты проанализировали рынок подержанных машин в России и назвали несколько моделей, которые не следует покупать даже несмотря на выгодное предложение.
Слово и Дело 04:34
Музыка
Александра Пахмутова принимает поздравления с 90-летием
Композитор Александра Пахмутова отмечает 90-летие.
Псковское агентство информации 03:10
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Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Музыка
Умер автор обложек альбомов The Beatles Роберт Фриман
Фотограф Роберт Фриман, снимки которого были использованы в оформлении обложек четырех альбомов группы The Beatles, умер в пятницу в возрасте 82 лет.
ТАСС 18:39
Гаджеты
Названы лучшие по соотношению цены и скорости работы смартфоны
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов с наилучшим соотношением цена/производительность.
Ferra вчера в 10:13
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
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Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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Израиль потерял секретную ракету
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
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Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
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Телеканал РЕН-ТВ начал съемки мини-сериала «Сержант» с Михаилом Пореченковым и Владимиром Епифанцевым в главных ролях.
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Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 10:38
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Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa вчера в 03:21
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Иван Ургант высмеял Андрея Малахова, рассекретившего его гонорары
Вечерний курьер 10:14
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Госдеп разблокировал помощь Украине до распоряжения Трампа
Госдепартамент США в сентябре принял решение возобновить выделение финансовой помощи Украине до того, как президент Дональд Трамп отдал соответствующее распоряжение.
Известия 17:11
Экономика
Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM вчера в 00:47
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Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
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В домашней пыли нашли высокотоксичные вещества
Дни24 вчера в 10:45