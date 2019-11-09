Футбол

Вести.RuВести.Ru«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ

Встреча завершилась ничьей – 1:1. "Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы. В то время как москвичи являются лидером ФНЛ, республиканская команда носит статус последней команды турнира.
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Защитник ФК «Торпедо» о ничьей с ФК «Мордовия»

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«Торпедо» Игнашевича сыграло вничью с «Мордовией», «Спартак-2» разделил очки с «Нижним Новгородом»

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«Торпедо» лидирует в ФНЛ благодаря стандартам, методы Игнашевича

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«Мордовия» в меньшинстве сыграла вничью с «Торпедо», «Ротор» и «Чертаново» победителя не выявили

Sport24.ru09:01
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