Встреча завершилась ничьей – 1:1. "Торпедо" и "Мордовия" – команды с разных полюсов турнирной таблицы. В то время как москвичи являются лидером ФНЛ, республиканская команда носит статус последней команды турнира.

«Торпедо» увеличило отрыв от «Химок» в ФНЛ

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