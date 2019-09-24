Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Торпедо» выбило «Крылья Советов» из Кубка России

Торпедо (Москва) — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
Максим Шоркин
36′
Иван Сергеев
45′+1′
Футболисты московского «Торпедо» обыграли «Крылья Советов» в рамках 1/16 финала Кубка России. Игра, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Сергея Игнашевича. В составе хозяев голы забили Максим Шоркин и Иван Сергеев.
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