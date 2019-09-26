Футбол
Sportbox.RUТошич больше всего скучает по зарплате в России
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью передачи «Красава» на YouTube вспомнил, о чем больше всего скучает из жизни в России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
Финансы
ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России
Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.
РБК 08:29
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Политика
Андрей Чибис вступил в должность губернатора Мурманской области
НИА-Мурманск 07:55
Политика
Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru вчера в 18:19
Авто
Пикап Ford F-Series Super Duty похвастался рекордным дизелем
Как и анонсировалось, пикап получил модернизированный дизель V8 6.7 Power Stroke.
Драйв 07:47
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия вчера в 06:25
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Шоу-бизнес
Воеводина раскрыла детали развода с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина, долгое время хранившая молчание о разводе с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, в последнее время раскрывает все новые детали расставания с супругом.
Телепрограмма 12:12
Кино
Семьи убитых на показе «Темного рыцаря» протестуют против «Джокера»
Газета.Ru вчера в 04:02
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57.
RT на русском 05:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Происшествия
Опубликовано видео задержания северокорейских браконьеров
СМИ опубликовали видео задержания северокорейских браконьеров, которые были обнаружены российскими пограничниками в исключительной экономической зоне России в Приморье.
RT на русском 10:33
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Футбол
Тренер Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах
Главный тренер голландского «Витесса» российский специалист Леонид Слуцкий рассказал, что его больше всего удивило в Нидерландах.
RT на русском 11:42
Автоспорт
Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.
RT на русском 04:40
Здоровье
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло
В российских молочных продуктах обнаружили техническое пальмовое масло.
Авторадио 11:33
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.
РИА Новости 12:03
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Футбол
Цены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы ограничат
В период проведения чемпионата Европы 2020 года в Петербурге планируется ограничить цены на гостиницы и отели.
Петербургский дневник 00:30
Общество
В России запретят курить на балконе
Изменение Правил противопожарного режима в России предполагает запрет на использование открытого огня в жилых помещениях и на балконах.
Medical Note 00:41
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг
Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.
Российская газета 06:04
Политика
Вице-премьер Украины призвал прекратить быть частью «русского мира»
Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба во время интервью «Европейской правде» заявил, что нужно перестать быть частью «русского мира».
iReactor 06:07
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Экономика
Путин назвал главную цель ускорения роста экономики
Главной целью ускорения роста экономики, к которому стремятся власти, является повышение доходов населения.
Российская газета 25 сентября в 10:42