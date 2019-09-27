Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, о чем больше всего скучает из России. В данный момент сербский футболист выступает за белградский "Партизан". Он перешел в клуб в 2017 году на правах свободного агента.

Тошич: скучаю по зарплате в России

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