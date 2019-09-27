Футбол
Sport.ruТошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава". Зоран Тошич выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За ЦСКА Тошич провёл 241 игру, забил 47 мячей и записал в свой актив 41 результативную передачу.
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Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
Тошич: «Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Для меня он круче Алекса Фергюсона»
Sport24.ruвчера в 15:07
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Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle
Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.
RT на русском 07:32
Авто
Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России
Отечественная Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России как на новом, так и на вторичном рынке.
Народные новости вчера в 20:14
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Армия и оружие
Американскую «копию» российского Ми-24 признали неудачной
Американский вертолет МН-60S, который специально перекрасили в камуфляж российского Ми-24 для использования в маневрах в качестве образца потенциального противника, перекрасят заново.
ТК Звезда 07:56
Политика
В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.
Lenta.ru 05:09
Технологии
Huawei начнет производство базовых станций для 5G
По плану, для начала, в месяц будет собираться 5000 базовых станций (БС), за этот год наберется 600 000 единиц включая те, в которых есть американские компоненты.
IT-World 06:38
Теннис
Барти рассказала о причинах поражения в матче с Соболенко в Ухане
В финале соревнований в Ухане с призовым фондом $ 2 828 000 Соболенко поспорит с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия, 5) — Элисон Риске (США).
Чемпионат 08:12
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Политика
Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
RT на русском 09:14
Авто
Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня вчера в 06:51
Армия и оружие
Партнеры США выстроились в очередь за российским С-400
Как сообщает «Российская газета», Фонд в защиту демократии со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал инфографику, согласно которой четверо азиатских партнеров США буквально выстроились в очередь за российскими ЗРС С-400 «Триумф».
Военное дело 06:57
Наука
Настоящими хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Денисова пещера находится на юге Сибири, в Алтайском крае, и известна тем, что именно здесь были найдены кости нового вида людей — денисовского человека.
N+1 05:10
Происшествия
В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
РИА Новости 09:01
Футбол
ФИФА обвинили в подтасовке голосов на выборах лучшего игрока года
Основной претензией в адрес ФИФА последовал выбор в пользу Месси, а не ван Дейка, который, по мнению многих экспертов, должен был быть признан лучшим игроком года.
Газета.Ru вчера в 15:36
Здоровье
В селе под Челябинском уволились практически все врачи скорой помощи
У фельдшеров есть негласный график чередования смен: один день они работают на скорой, второй — дежурят в приемном покое (принимают вызовы и встречают больных).
РИА Новости 01:00
Технологии
Производители чая заявили о планах отказа от пластиковых пакетиков
Производители чая Lipton, Grienfield и Tess рассказали РБК о планах полностью перейти на биоразлагаемые материалы при производстве чайных пакетиков.
РБК 09:32
Происшествия
В аварии на ЗСД пострадала актриса Елена Терновая
Днем 27 сентября на Западном скоростном диаметре (ЗСД) произошла серьезная авария, в которой пострадала заслуженная артистка России Елена Терновая.
Piter.tv 08:59
Политика
Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ
Ранее вице-премьер Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба в интервью "Европейской правде" назвал СНГ "клубом неудачников", который ни на что не способен, и признался, что лично для него Содружество – это закрытая история.
РИА Новости 08:19
Наука
Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг
ТАСС вчера в 12:31
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 25 сентября в 01:24
Происшествия
Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета.
Известия 09:21
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Наука
Радио, которое ищет темную материю
Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru вчера в 08:18