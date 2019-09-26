Футбол
Газета.RuТошич: скучаю по зарплате в России
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, о чем больше всего скучает из России. В данный момент сербский футболист выступает за белградский "Партизан". Он перешел в клуб в 2017 году на правах свободного агента.
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Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
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В Казани стартовал финал конкурса «Цифровой прорыв»
Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартовал в Казани.
Национальная служба новостей 07:28
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Бегун помог сопернику добраться до финиша на чемпионате мира
Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался.
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Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
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Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
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Глава Минобороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что легионеры ваффен-СС являются гордостью латышского народа и государства.
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На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 04:45
Политика
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг доводы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что российский лидер Владимир Путин собирается сделать частью России Грузию, Армению, Белоруссию, Молдавию и восточную Украину.
Газета.Ru 16:48
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Лавров призвал ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны
Глава МИД России Сергей Лавров призвал членов ООН поддержать призыв о недопустимости ядерной войны.
Rambler News Service 15:40
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Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином.
Ведомости 15:07
Армия и оружие
Под Дамаском выступил обученный Россией сирийский спецназ
Показательные учения сирийского спецназа прошли под Дамаском после работы российских инструкторов с военнослужащими.
REGNUM вчера в 07:13
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
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Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
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Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК 16:02
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Дорожный фонд Коми увеличат в 2020 году до 6,2 млрд рублей
Правительство Республики Коми увеличит в 2020 году объем дорожного фонда региона на 2,7 млрд до 6,2 млрд рублей.
ТАСС 16:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «призвал» Леру Кудрявцеву бросать Игоря Макарова
Сергей попросил Кудрявцеву бросать своего мужа, Игоря Макарова, а та, в свою очередь, намекнула, что была бы не против, и даже в шутку извинилась перед Макаровым.
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В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 13:32
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A70s с 64-Мп камерой
Samsung Galaxy A70s стал первым смартфоном компании, который получил камеру с модулем Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп.
Astera 16:40
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Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
Коммерсантъ 15:28
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
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15 лет назад стартовал сериал «Моя прекрасная няня»
27 сентября 2004 года в России состоялась премьера сериала «Моя прекрасная няня» — адаптации американского ситкома «Няня».
RT на русском 04:15
Футбол
Моуринью отказал «Милану» и «Монако». Он хочет вернуться в «Реал»
Бывший тренер «МЮ» Жозе Моуринью отклонил несколько предложений о работе, так как хочет вернуться в «Реал», сообщает Goal.com.
Sports.ru 15:17
Общество
Россиянки рассказали правду о своих телах
Lenta.ru 05:38
Футбол
Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом»
Через несколько дней после освобождения "Краснодар" разорвал с ним контракт, рассчитанный до 31 декабря 2019 года.
Уралинформбюро 09:30
Происшествия
Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости 15:22
Космос
В Челябинске рассказали о космическом проекте по созданию многоразовой ракеты-носителя
Напомним, что на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой региона Алексеем Текслером челябинские ученые рассказали о перспективах открытия Уральского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), создаваемого в рамках межвузовской кооперации под эгидой УрО РАН по инициативе полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.
Южноуральская панорама 24 сентября в 07:03
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Футбол
Краль считает «Спартак» самым успешным клубом в России
В текущем сезоне РПЛ «Спартак» располагается на 9-й строчке, набрав после 10 туров 14 очков.
Евро-футбол.ру 15:08
Гаджеты
Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
iXBT.com 13:12