Футбол
Sport.ruТошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава". Зоран Тошич выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За ЦСКА Тошич провёл 241 игру, забил 47 мячей и записал в свой актив 41 результативную передачу.
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Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
Тошич: «Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Для меня он круче Алекса Фергюсона»
Sport24.ruвчера в 15:07
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Политика
Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
РБК 03:58
Общество
Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин
Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.
Российская газета 02:48
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Уилл Смит представил фильм «Гемини»
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Гаджеты
Biostar подтверждает существование процессора AMD Ryzen 9 3900
Как известно, линейку процессоров AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, выпущенную в июле этого года, возглавляет модель Ryzen 9 3900X, работающая на частотах 3,8-4,6 ГГц.
iXBT.com 04:07
Транспорт
В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 25 сентября в 13:54
Авто
Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник
На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
Новые автомобили вчера в 05:54
Происшествия
В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ
Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 04:02
Экономика
Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
RT на русском 01:59
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru вчера в 05:24
Происшествия
На Волге загорелся груженный железом сухогруз
Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Футбол
Мамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене
Первое интервью после выхода на свободу футболист Павел Мамаев дал своей супруге Алане. В ближайшее время оно появится у неё в блоге.
Life.ru 24 сентября в 06:43
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Музыка
От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели
Во время перестройки «музыкой протеста» в России стал рок: лайнап первых митингов составляли рок-музыканты групп «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Гражданская оборона» и других.
РБК 03:10
Происшествия
Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте
REGNUM вчера в 15:26
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Игры
Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II
Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
Игромания.ру вчера в 16:40
Происшествия
Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей
Газета.Ru вчера в 07:14
Волейбол
Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы
У победителей встречи самым результативным стал Тин Урнаут, в активе которого 18 очков, а у поляков больше всех набрал Вильфдредо Леон – 22 очка.
Вести.Ru 02:10
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Армия и оружие
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 01:02
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Политика
Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова
"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.
ТАСС 02:09
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Авто
Автомобили Jeep подорожали в России
Российская газета вчера в 12:27
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 25 сентября в 09:12
Экономика
Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru 25 сентября в 16:21