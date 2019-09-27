Футбол

Sport.ruSport.ruТошич скучает по зарплате в России

"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава". Зоран Тошич выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За ЦСКА Тошич провёл 241 игру, забил 47 мячей и записал в свой актив 41 результативную передачу.
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Тошич: скучаю по зарплате в России

Газета.Ru03:17

Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»

Спорт-Экспрессвчера в 16:19

Тошич больше всего скучает по зарплате в России

Sportbox.RUвчера в 15:54

Тошич: «ЦСКА всегда в моём сердце»

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Тошич: Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона

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Зоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»

Sports.ruвчера в 17:10

Тошич: «Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Для меня он круче Алекса Фергюсона»

Sport24.ruвчера в 15:07
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Политика

Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».
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Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

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Biostar подтверждает существование процессора AMD Ryzen 9 3900

Как известно, линейку процессоров AMD Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, выпущенную в июле этого года, возглавляет модель Ryzen 9 3900X, работающая на частотах 3,8-4,6 ГГц.
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Транспорт

В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Бренд MG выпустил свой первый трехрядный рамный внедорожник

На Ближнем Востоке состоялся старт продаж рамного внедорожника MG RX8.
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В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ

Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 04:02
Происшествия

Суд арестовал няню, обвиняемую в убийстве ребенка в Тюменской области

ТАСС 03:14
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Медведев поручил увеличить стоимость родового сертификата в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тыс. рублей.
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Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru вчера в 05:24
Происшествия

На Волге загорелся груженный железом сухогруз

Сухогруз «Волго-Балт-205» загорелся на реке Волга в Самарской области.
РБК вчера в 23:35
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Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 вчера в 09:52
Футбол

Мамаев дал первое интервью после выхода по УДО своей жене

Первое интервью после выхода на свободу футболист Павел Мамаев дал своей супруге Алане. В ближайшее время оно появится у неё в блоге.
Life.ru 24 сентября в 06:43
Политика

В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal

Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Музыка

От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели

Во время перестройки «музыкой протеста» в России стал рок: лайнап первых митингов составляли рок-музыканты групп «Машина времени», «Алиса», «Круиз», «Гражданская оборона» и других.
РБК 03:10
Происшествия

Артист Максим Аверин задержан за хулиганство в самолёте

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Финансы

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия 25 сентября в 15:00
Игры

Naughty Dog рассказала о 3-часовом демо The Last of Us: Part II

Naughty Dog рассказала о трёхчасовой демонстрационной версии The Last of Us: Part II, которую позавчера удалось попробовать немногим журналистам.
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Священника Стремского обвинили в изнасиловании детей

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Волейбол

Волейболисты сборной Словении вышли в финал чемпионата Европы

У победителей встречи самым результативным стал Тин Урнаут, в активе которого 18 очков, а у поляков больше всех набрал Вильфдредо Леон – 22 очка.
Вести.Ru 02:10
Происшествия

Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах

Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Армия и оружие

Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке

Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.
Российская газета 03:26
Армия и оружие

В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики обстреляли из артиллерии район подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Нижнее Лозовое в Донбассе, заявил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 01:02
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Политика

Власти Киргизии отреагировали на высказывания Андрея Малахова

"Представителем МИД была выражена озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом кыргызско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства", - подчеркивается в сообщении.
ТАСС 02:09
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Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»

Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
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В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 02:51
Авто

Автомобили Jeep подорожали в России

Российская газета вчера в 12:27
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Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 25 сентября в 09:12
Экономика

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru 25 сентября в 16:21
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Сербский футболист
Сербский футболист, атакущий полузащитник клуба «Партизан». Выступал в сборной Сербии.
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