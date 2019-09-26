Футбол

Sport.ruSport.ruТошич скучает по зарплате в России

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"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава". Зоран Тошич выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За ЦСКА Тошич провёл 241 игру, забил 47 мячей и записал в свой актив 41 результативную передачу.
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Тошич скучает по зарплате в России

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Тошич: Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона

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