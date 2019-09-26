Футбол
Sport.ruТошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава". Зоран Тошич выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За ЦСКА Тошич провёл 241 игру, забил 47 мячей и записал в свой актив 41 результативную передачу.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Политика
В Польше рассказали, что уберегло страну от нехватки газа
Ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк в ходе Всепольского экономического форума.
ПРАЙМ 09:42
Политика
США ввели санкции против трех россиян
Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении трех граждан России.
Газета.Ru 11:04
Происшествия
МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата
Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
Газета.Ru 06:34
Политика
Иран начал обогащение урана с помощью усовершенствованных центрифуг
Иран приступил к обогащению урана с помощью улучшенных центрифуг, чем нарушает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по своей ядерной программе, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Взгляд.ру 13:59
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
Общество
Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».
Lenta.ru 24 сентября в 22:34
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
РИА Новости 14:24
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»
В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе показали чувства на публике
Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на светском мероприятии 24 сентября, где не стали скрывать, что друг к другу неравнодушны.
Вечерняя Москва вчера в 20:07
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
RT на русском 15:02
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Киберспорт
Тестирование условно-бесплатной PUBG в России начнётся 10 октября
Создатели PUBG объявили, что «упрощённая» (Lite) версия королевской битвы, распространяемая по условно-бесплатной модели, 10 октября появится в России.
Игромания.ру 13:38
Экономика
Люксовая гостиница Kempinski Grand Hotel в Геленджике выставлена на продажу
Стартовая цена – 661,5 млн руб. Компания, согласно ЕГРЮЛу, владеет рядом фирм, которым принадлежат Kempinski Grand Hotel (379 номеров) и апарт-комплекс "Сады морей" на 262 квартиры в Геленджике.
Ведомости 13:58
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Здоровье
Саратовские главврачи: гигантские доходы, жилье за границей и земельные участки
Игорь Салов, главный врач Городской клинической больницы №1 - доход в 2018 году составил 2.388.864,59 руб. (199.072,05 руб./мес.), - владеет шестью земельными участками общей площадью 2.753,9 кв. метров, - пятью домами общей площадью 619,3 кв. метра, - пятью квартирами площадью 231,9 кв. метр, - гаражом 37,7 кв. метров, - двумя нежилыми помещениями 64,95 кв. метров.
Саратов 24 23 сентября в 08:43
Политика
В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru 10:23
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Хоккей
СКА обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из двух поражений
Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию из двух поражений.
Чемпионат 14:51
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
«В ходе проверки установлено, что в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины (мужа) в обнаженных видах, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющих права несовершеннолетних обучающихся», — сказала изданию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Lenta.ru 13:43
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета вчера в 14:28