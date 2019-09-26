Футбол
Sport.ruТошич скучает по зарплате в России
"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава". Зоран Тошич выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За ЦСКА Тошич провёл 241 игру, забил 47 мячей и записал в свой актив 41 результативную передачу.
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Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
Тошич: «Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Для меня он круче Алекса Фергюсона»
Sport24.ruвчера в 15:07
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Кино
Антивоенный фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Эхо Москвы 25 сентября в 08:03
Технологии
РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России
Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
Ведомости вчера в 13:36
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика
РФ ждет отклика на предложение проводить заседания ООН не в США
Москва ждет реакции мирового сообщества на предложение перенести за пределы США заседания некоторых органов ООН, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
REGNUM 00:27
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания вчера в 01:46
Политика
Нацсовет лишил телеканал «112 Украина» лицензий на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины принял решение лишить телеканал «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
РБК вчера в 06:22
Общество
Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 25 сентября.
RT на русском 25 сентября в 01:07
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной
Вести.Ru вчера в 04:12
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Происшествия
Военнослужащих осудили за осквернение мемориала в Буденновске
Суд на Ставрополье приговорил к условному лишению свободы военнослужащих за осквернение мемориала воинам, погибшим в Великую Отечественную войну в Буденновске, сообщает Буденновский гарнизонный военный суд.
РИА Новости вчера в 17:22
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 25 сентября в 08:33
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
Опубликован донос разведки США на разговор Трампа с Зеленским
В США опубликован доклад информатора разведки на разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, приведший к процедуре импичмента американского лидера.
Газета.Ru вчера в 13:33
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Экономика
Глава минфина Франции считает, что ФРГ следует немедленно начать инвестировать в зону евро
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал Германию как можно быстрее начать осуществлять инвестиции в зону евро с целью улучшения в ней ситуации.
ТАСС вчера в 16:59
Политика
Захарова назвала речь Зеленского в ООН «пропагандистской мишурой»
В МИД РФ прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН, назвав его "пропагандистской мишурой".
Российская газета 25 сентября в 23:25
Футбол
Хохлов отсутствовал на тренировке «Динамо»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
Нева Спорт вчера в 16:58
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
Происшествия
Алтайского маньяка задержали на Кипре
Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Футбол
Месси вновь может пропустить игру
Газета.Ru 25 сентября в 02:18
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 14:31
Экономика
Кудрин объяснил слова Путина про «подкрутку» ЦБ инфляции
Центробанк не искажал статистику, а фразы президента РФ Владимира Путина про то, что регулятор «подкрутил» показатели по инфляции, говорят лишь об умелом использовании мандата ЦБ.
REGNUM вчера в 08:33
Происшествия
Китаянка открыла аварийный выход самолета, чтобы проветрить салон
Народные новости вчера в 09:46
Футбол
Серия А. «Торино» одержал волевую победу над «Миланом»
В матче 5-го тура Серии А «Милан» в гостях уступил «Торино» со счетом 1:2. Миланцы вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Кшиштофа Пентека с пенальти, однако во второй тайме туринцы ответили дублем Андреа Белотти, что принесло им три очка.
Бомбардир.ру вчера в 16:57