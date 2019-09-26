Футбол

Sport.ruSport.ruТошич скучает по зарплате в России

"Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава". Зоран Тошич выступал в составе ЦСКА с 2010 по 2017 год. За ЦСКА Тошич провёл 241 игру, забил 47 мячей и записал в свой актив 41 результативную передачу.
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Зоран Тошич: «Больше всего скучаю по зарплате в России»

Sports.ru17:10

Тошич больше всего скучает по зарплате в России

Sportbox.RU15:54

Тошич: «Для меня Слуцкий круче сэра Алекса Фергюсона»

Евро-футбол.ру13:39

Тошич: Слуцкий лучше сэра Алекса Фергюсона

Чемпионат15:13

Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»

Спорт-Экспресс16:19

Тошич: «Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Для меня он круче Алекса Фергюсона»

Sport24.ru15:07

Тошич: «ЦСКА всегда в моём сердце»

Sport.ru15:30
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Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал

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Названы приносящие богатство детские имена

Lenta.ru 20:20
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В Красноярском крае автоматизируют скорую помощь

На всех 95 машинах скорой помощи Красноярска в скором времени появится информационная система автоматизированной диспетчерской службы.
Московский Комсомолец 22:30
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Лавров и Киссинджер обсудили отношения России и США

Глава российской дипломатии Сергей Лавров во время визита в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН встретился с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.
Евразия Daily 22:20
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Трамп назвал слова Зеленского лучшим доказательством его невиновности

Президент США Дональд Трамп назвал лучшим доказательством его невиновности в давлении на украинского лидера Владимира Зеленского слова самого главы Украины.
РБК 21:11
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM 21:14
Технологии

ВТБ запустит виртуального мобильного оператора на базе Tele2

ВТБ в тестовом режиме запускает проект виртуального мобильного оператора, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «ВТБ мобайл» Максима Шаркова.
Ведомости вчера в 02:22
Технологии

РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России

Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
Ведомости 13:36
Наука

Рекордно быстрая нейтронная томография показала впитывание воды корнями

Для демонстрации возможностей авторы в динамике зафиксировали процесс движения воды в почве с временным разрешением в полторы секунды, однако потенциал метода намного шире, пишут ученые в журнале Optics Express.
N+1 вчера в 09:52
Футбол

Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

Известия 00:43
Политика

В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могирини Майя Косьянчич отреагировала на слова Трампа о том, что Европа в недостаточной мере помогает Украине.
РЕН ТВ 00:14
Происшествия

Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу

Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ 14:09
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в московском общежитии

Стрельба из травматического оружия произошла в московском районе Чертаново, пострадали четыре человека.
Известия 17:30
Политика

В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией

Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
РБК 07:56
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Происшествия

Задержан мужчина, который пырнул девушку ножом в центре Владивостока

Во Владивостоке задержали мужчину, который нанес три ножевых ранения девушке 2002 года рождения, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 22:11
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Происшествия

Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Наука

Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика

Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Российская газета 22:33
Общество

МЧС подтвердило запрет курить на балконах

Курение на балконах подпадает под новый запрет правительства об открытом горении на балконах, сообщило МЧС.
Коммерсантъ 13:08
Происшествия

Актера Аверина задержали за дебош в самолете

Известия 15:05
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

РБК 11:32
Политика

В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.
Известия 08:16
Футбол

Головин назвал матч с «Ниццей» лучшим за карьеру во Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин считает матч с «Ниццей» лучшим из сыгранных в чемпионате Франции.
РБК вчера в 03:16
Здоровье

Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в Южно-Сахалинске

Масштабный ремонт поликлиники №4 завершился в областном центре.
SakhalinMedia.ru 19:18
Теннис

Кирьос отстранен на 16 недель за поведение в матче с Хачановым

Австралийский теннисист Ник Кирьос был отстранен на 16 недель Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР), об этом сообщает пресс-служба организации.
Газета.Ru 05:47
Космос

Ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» стартовала к МКС

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" отправилась к Международной космической станции (МКС) с пусковой площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур.
РЕН ТВ вчера в 10:02
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 18:00
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Сербский футболист, атакущий полузащитник клуба «Партизан». Выступал в сборной Сербии.
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