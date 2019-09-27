Футбол
Газета.RuТошич: скучаю по зарплате в России
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, о чем больше всего скучает из России. В данный момент сербский футболист выступает за белградский "Партизан". Он перешел в клуб в 2017 году на правах свободного агента.
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Тошич: «Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Для меня он круче Алекса Фергюсона»
Sport24.ruвчера в 15:07
Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
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