Футбол
Газета.RuТошич: скучаю по зарплате в России
Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, о чем больше всего скучает из России. В данный момент сербский футболист выступает за белградский "Партизан". Он перешел в клуб в 2017 году на правах свободного агента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зоран Тошич: «Если бы в Сербии были такие зарплаты, как в России, то игроки оставались бы на родине»
Спорт-Экспрессвчера в 16:19
Тошич: «Слуцкий — самый важный тренер в моей карьере. Для меня он круче Алекса Фергюсона»
Sport24.ruвчера в 15:07
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.
РИА Новости вчера в 14:24
Происшествия
Священника арестовали в Оренбурге по подозрению в развращении детей
Газета.Ru 25 сентября в 22:01
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
Появились кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Агентство Ruptly выложило кадры изнутри четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.
Газета.Ru вчера в 21:24
Общество
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Газета.Ru 02:07
Экономика
Потребительская корзина россиян станет здоровой
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать новую, более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для различных групп населения.
Lenta.ru 02:47
Происшествия
На Волге у Тольятти горит сухогруз
Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 22:38
Финансы
В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте
Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.
ГЛАС.RU 24 сентября в 14:51
Религия
Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
ТАСС вчера в 11:56
Футбол
Уткин опубликовал фото своего поцелуя с Геничем: «Маски сброшены»
Sports.ru вчера в 16:17
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Происшествия
Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США
Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Игры
Epic Games объявила скидки на игры серии Metro, а одну даже отдаёт бесплатно
Со вчерашнего дня стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything. Кроме того, магазин запустил распродажу других игр серии Metro.
Ferra 03:35
Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru 25 сентября в 01:50
Происшествия
Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье
Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.
Газета.Ru 02:19
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Летом в РФ наблюдался резкий рост числа мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации .
Вести.Ru 02:40
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 25 сентября в 20:52
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
РБК вчера в 11:32
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
Минздрав предложил установить в аэропортах две курилки
В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне».
NashGorod.ru 02:23
Политика
США ввели новые санкции против России из-за Сирии
Под санкции попали фирма Maritime Assistance, граждане РФ Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, а также пять российских судов ранее принадлежащих заблокированному "Транспетрочарту".
VSE42.RU вчера в 20:21