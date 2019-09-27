Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич в интервью ютуб-каналу "КраСава" рассказал, о чем больше всего скучает из России. В данный момент сербский футболист выступает за белградский "Партизан". Он перешел в клуб в 2017 году на правах свободного агента.

Тошич: скучаю по зарплате в России

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Происшествия В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП Два сотрудника следственного управления СК РФ по Ивановской области погибли при столкновении легкого автомобиля с КАМАЗом, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости представитель управления.

Экономика МВФ назвал главные проблемы экономики Украины "Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.

Политика Появились кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Агентство Ruptly выложило кадры изнутри четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.

Общество В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Экономика Потребительская корзина россиян станет здоровой Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать новую, более здоровую и сбалансированную потребительскую корзину для различных групп населения.

Происшествия На Волге у Тольятти горит сухогруз Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

Финансы В России могут ввести отрицательные ставки по депозитам в валюте Чтобы российские банки получили возможность устанавливать отрицательные ставки по депозитам в иностранной валюте, необходимо изменять российское финансовое законодательство.

Религия Православные отмечают Воздвижение Креста Господня Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Игры Epic Games объявила скидки на игры серии Metro, а одну даже отдаёт бесплатно Со вчерашнего дня стартовала раздача Metro 2033 Redux и Everything. Кроме того, магазин запустил распродажу других игр серии Metro.

Игры Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Экономика Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков Летом в РФ наблюдался резкий рост числа мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации .

Наука В чайных пакетиках нашли частицы пластика Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Общество Минздрав предложил установить в аэропортах две курилки В аэропортах может появиться не более двух курилок в «чистой зоне».