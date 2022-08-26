Будьте в Плюсе

TotalEnergies подписала с НОВАТЭКом договор о продаже 49% в Термокарстовом месторождении

Российские власти 25 августа дали свое согласие на предполагаемую продажу НОВАТЭКу 49% акций «Тернефтегаза», разрабатывающего Термокарстовое газоконденсатное месторождение.
Коммерсантъ
TotalEnergies, как многие другие компании, сворачивает сотрудничество с Россией после начала военной операции Москвы на Украине.
Lenta.ru
В 2010 году СП запустило в эксплуатацию Термокарстовое газоконденсатное месторождение (Красноселькупский район).
Интерфакс
В 2021 году оно увеличило добычу газа на 5% - до 2,622 млрд куб. м, нарастило производство жидких углеводородов на 27% - до 754 тыс. тонн.
Интерфакс

Подробнее о событии

«НОВАТЭК» приобрел долю TotalEnergies в их совместном предприятии «Тернефтегаз»
Finam.Ru09:46
«Новатэк» купит 49% в «Тернефтегазе» у TotalEnergies
ТАСС09:55
TotalEnergies подписала с НОВАТЭКом договор о продаже 49% в Термокарстовом месторождении
Коммерсантъ09:48
«НОВАТЭК» консолидирует 100% «Тернефтегаза», выкупив 49% у TotalEnergies
Интерфакс09:47
НОВАТЭК выкупил долю TotalEnergies в «Тернефтегазе»
РБК10:13
«Новатэк» приобретает 49%-ную долю TotalEnergies в СП «Тернефтегаз»
ПРАЙМ09:36
Власти России дали согласие на покупку НОВАТЭКом 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе
RT на русском09:35

Интересное

Кадыров попросил президента Путина дать бойцам из Чечни возможность закончить спецоперацию

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине.
Lenta.ru09:49

Медведев сообщил о подготовке проекта об условиях въезда и пребывания иностранцев

Медведев подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает "совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду".
РИА Новости08:34

Konserwatyzm: Польша потеряет западные земли при вступлении в союз с Украиной

Вступление Польши в союз с Украиной и одновременный выход из Евросоюза позволит Германии поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель.
Газета.Ru09:57

Военный эксперт Кнутов: армия России сорвала планы ВСУ ударами по аэродромам

Удары армии России по аэродромам ВСУ в Днепропетровской и Полтавской областях стали превентивной мерой, которая сорвала планы ВСУ имитировать контрнаступление, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
RT на русском10:12

Лукашенко объяснил поздравление украинцев с Днем независимости

Поздравление с Днем независимости Украины 24 августа адресовалось украинскому народу, поскольку к нему сложилось доброе отношение, в том числе и к жителям западной части Украины, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК07:39

Автоэксперт Баканов перечислил главные недостатки китайских автомашин

По словам автовладельцев, автомобили из Поднебесной нередко обладают непродуманной эргономикой, минимальным количеством настроек руля и сидений, но это не главный недостаток таких авто.
Новые автомобили07:48

Замначальника ГАИ Бердянска Колесников скончался от полученных в результате взрыва ран

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался в больнице в результате полученных от взрыва ран, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.
Lenta.ru09:32

Болгария заявила «Газпрому», что готова обсуждать возобновление поставок из России

Болгария готова к началу переговоров о поставках газа и оповестила о своих намерениях российскую компанию "Газпром".
Газета.Ru04:35

19FortyFive: контрнаступление Киева приведёт к катастрофе и потере территорий

Возможное контрнаступление украинских войск на юге страны и в Донбассе грозит катастрофическими последствиями и приведёт к потерям новых территорий.
RT на русском04:27

Норвежский министр Аасланд не поддержал идею поставлять газ в ЕС по фиксированной цене

Норвегия не будет просить свои энергетические компании заключать долгосрочные контракты на поставку газа по фиксированной цене ради снижения растущих расходов для европейских потребителей, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо норвежского министра нефти и энергетики Терье Аасланда в парламент.
РИА Новости07:52