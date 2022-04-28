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TotalEnergies со дня на день остановит производство смазочных материалов в РФ

Французская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России.
Агентство нефтегазовой информации
"Тотал Восток", входящая в TotalEnergies, открыла в Калужской области в 2018 году завод по производству смазочных материалов мощностью 40 тыс. тонн в год.
ТАСС
Логистические возможности завода позволяли покрывать не только российский рынок, но и поставлять продукцию в страны СНГ.
ТАСС
1 марта TotalEnergies прекратила инвестиции в свои проекты на территории России.
Секрет фирмы

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Концерн TotalEnergies выборочно останавливает бизнесы в России
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