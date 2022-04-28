Finam.RuTotalEnergies со дня на день остановит производство смазочных материалов в РФФранцузская энергокомпания TotalEnergies планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России.Агентство нефтегазовой информации"Тотал Восток", входящая в TotalEnergies, открыла в Калужской области в 2018 году завод по производству смазочных материалов мощностью 40 тыс. тонн в год.ТАССЛогистические возможности завода позволяли покрывать не только российский рынок, но и поставлять продукцию в страны СНГ.ТАСС1 марта TotalEnergies прекратила инвестиции в свои проекты на территории России.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьТарантас НьюсТарантас НьюсMotorРоссийская газетаФАНРосбалтЭкономика сегодняГазета.RuRT на русскомРамблерПодробнее о событииКонцерн TotalEnergies выборочно останавливает бизнесы в РоссииЭкономика сегоднявчера в 09:03TotalEnergies намерена к маю остановить свой бизнес смазочных материалов в РоссииТАССвчера в 07:19Самое цитируемоеПроизводитель моторных масел Total остановит производство в РФРоссийская газетавчера в 07:37Totalenergies до конца месяца остановит завод в Калужской областиИнтерфаксвчера в 07:56TotalEnergies остановит бизнес смазочных материалов в РоссииРамблервчера в 07:55TotalEnergies планирует остановить бизнес смазочных материалов в РФ до конца апреляМосква 24вчера в 07:39TotalEnergies со дня на день остановит производство смазочных материалов в РФFinam.Ruвчера в 08:45Показать ещёОценить103Поделиться