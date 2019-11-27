В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" играл с греческим "Олимпиакосом". Встреча, прошедшая в Лондоне, закончилась победой "шпор" со счетом 4:2. В начала второго тайма произошел эпизод, во время которого болл-бой мгновенно передал мяч защитнику "шпор" Сержу Орье.

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Общество Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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Спорт В Кремле прокомментировали призывы отстранить Россию от спорта Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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Общество Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.