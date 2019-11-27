Лига чемпионов
РИА НовостиБолл-бой помог «Тоттенхэму» одержать победу в Лиге чемпионов
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
|6′
Юссеф Эль-Араби
|19′
Рубен Семеду
Эрик Дайер
Кристиан Эриксен
|29′
|39′
Рубен Семеду
Деле Алли
|45′+1′
Харри Кейн
|50′
Лукас Моура
Мусса Сиссоко
|61′
Тоби Алдервейрелд
|61′
|68′
Андреас Бухалакис
|71′
Константинос Цимикас
Серж Орье
|73′
|74′
Андреас Бухалакис
Матье Вальбуэна
|75′
Даниэл Поденсе
Харри Кейн
|77′
|78′
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
Деле Алли
Танги Ндомбеле
|82′
|85′
Юссеф Эль-Араби
Мигель Анхель Герреро
|58%
|Владение мячом
|42%
|86%
|Процент точных передач
|78%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|4
|Угловые
|4
|5
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|15
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
22
Гассанига
24
Орье
6
Санчес
4
Алдервейрелд
3
Роуз
17
Сиссоко
8
Уинкс
28
Ндомбеле
23
Эриксен
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
2 ×
1
Са
14
Элабделлауи
3
Семеду
20
Мерья
21
Цимикас
4
Камара
8
дос Сантос
28
Вальбуэна
97
Ранджелович
9
Герреро
19
Масурас
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" играл с греческим "Олимпиакосом". Встреча, прошедшая в Лондоне, закончилась победой "шпор" со счетом 4:2. В начала второго тайма произошел эпизод, во время которого болл-бой мгновенно передал мяч защитнику "шпор" Сержу Орье.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Моуринью начал с двух побед в «Тоттенхэме», отыгравшись с 0:2 с «Олимпиакосом»
Sports.ruвчера в 17:07
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
Происшествия
В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов
В Тамбове автомобиль влетел в толпу пешеходов, сбив шесть человек.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Культура
Шнурову хотят показать «сварщика будущего» на заводе «Атоммаш»
Российского музыканта Сергея Шнурова пригласили на предприятие по производству оборудования для АЭС – завод «Атоммаш», чтобы он смог увидеть «сварщика будущего».
Происшествия
В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила
Правоохранители и общественный совет в Иркутске наградили школьника за спасение 9-летней девочки от насильника и помощь в задержании преступника.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Технологии
Valve объявила о прекращении производства Steam Controller
Судя по всему, Valve признала провал Steam Controller: компания объявила, что на текущий момент она распродает последнюю партию контроллеров, и она не собирается заказывать производство следующей партии.
Армия и оружие
Британские аналитики предрекли поражение в случае войны с Россией
Британские эксперты призвали правительство пересмотреть свои обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам, чтобы иметь возможность противостоять России, если между странами будет конфликт.
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника июльских протестов в Москве
Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля в столице.
Общество
Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком с 1 января 2020 года отменяются.
Политика
МИД Турции: Анкара не обещала Штатам не использовать С-400
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не давала Вашингтону никаких обещаний не разворачивать и не использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
Спорт
В Кремле прокомментировали призывы отстранить Россию от спорта
Ранее стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Фигурное катание
Французская фигуристка назвала Туктамышеву потрясающей женщиной
Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте поделилась впечатлениями от видео с четверным прыжком чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
Происшествия
39 российских туристов пострадали в ДТП в Доминикане
Автобус, в котором находились почти 40 российских туристов, попал в ДТП в Доминиканской Республике, пишет посольство России в Республике Венесуэла в своем Твиттере.
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Политика
Китай выступил против выхода США из ДРСМД
Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 27 ноября заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй по итогам российско-китайских консультаций по вопросам стратегической стабильности на совместной пресс-конференции со своим коллегой Сергеем Рябковым.
Общество
Путин приехал проститься с президентом СПбГУ Вербицкой
Президент РФ Владимир Путин приехал попрощаться с президентом Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой, с которой их связывали добрые, дружеские отношения, передаёт корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина показала нового возлюбленного
На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.