У возглавляемого Жозе Моуринью «Тоттенхэма» стало десять очков. «Шпоры» вслед за «Баварией» вышли в четвертьфинал турнира.

«Тоттенхэм» Моуринью вслед за «Баварией» вышел в плей-офф ЛЧ

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