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Sports.ruSports.ru«Тоттенхэм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Тоттенхэм — Бавария
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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