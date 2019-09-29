Лига чемпионов
Sports.ru«Тоттенхэм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Интернет
WhatsApp начал тестировать функции исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию — исчезающие сообщения, сообщает специализированный портал WABetaInfo.
Мой Брянск 11:20
Политика
Зеленский прокомментировал подписание «формулы Штайнмайера»
Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
Известия 12:13
Армия и оружие
Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США.
RT на русском вчера в 18:00
Происшествия
К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК
Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.
Известия 12:44
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Культура
ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым
Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.
ФАН 05:36
Происшествия
Полиция Финляндии арестовала студента, устроившего бойню в колледже
Полиция Финляндии арестовала учащегося, устроившего бойню в колледже Саво в Куопио, 1 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:53
Футбол
Арустамян: «Заместитель Цорна улетел на переговоры с Тедеско. Соглашение будет подписано в ближайшее время»
Заместитель генерального директора клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом, пишет журналист Нобель Арустамян.
Бомбардир.ру 12:56
Музыка
BTS запустили новый вирусный челлендж #CNSChallenge
Все началось с того, что в пятницу Джей-Хоуп (J-Hope) выпустил свое музыкальное видео «Chicken Noodle Soup» с участием Бекки Джи (Becky G). С тех пор все пользователи начали поддерживать новый челлендж #CNSChallenge, в том числе и другие участники BTS.
Popcake 07:18
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Космос
Россия сокращает число пилотируемых запусков на МКС из-за США
В 2020 году к Международной космической станции будут направлены всего два пилотируемых корабля «Союз».
Новый День 08:08
Общество
Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Политика
Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
Интерфакс 12:41
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения
Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.
Автостат 01:25
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Киберспорт
В CS:GO добавили рентгеновский сканер для кейсов
С помощью сканера фанаты CS:GO из Франции смогут узнать содержимое контейнера до того, как откроют его, — таким образом закон о лутбоксах не будет нарушен.
CyberSport.ru 02:25
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru 12:06
Происшествия
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
Российская газета 06:47
Происшествия
Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России
С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
РБК вчера в 22:28
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Политика
Позиция Дании по «Северный потоку - 2» дорого обойдется России
Представитель компании «Северный поток-2» в России назвал позицию Дании «выжидательной», также, по словам собеседника СМИ, к данному моменту строительство газопровода уже обошлось в 9 миллиардов евро, а затягивает процесса приведет к удорожанию проекта на несколько сот миллионов евро и смещению сроков сдачи трубопровода.
Expert.ru вчера в 03:08