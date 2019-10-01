Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruТоттенхэм — Бавария 2:6 (2-й тайм)

Тоттенхэм — Бавария
2 – 7
2-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
12′
15′
Джошуа Киммих
25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
42′
45′
Роберт Левандовски
46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
46′
53′
Серж Гнабри
55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
64′
71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
71′
72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
81′
83′
Серж Гнабри
87′
Роберт Левандовски
88′
Серж Гнабри
1 октября в Лондоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Баварией». Встреча группы B начнется в 22:00 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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