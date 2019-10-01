Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Тоттенхэм» – «Бавария»: бетторы больше доверяют немецкому клубу
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
|12′
|15′
Джошуа Киммих
|25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
|42′
|45′
Роберт Левандовски
|46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
|46′
|53′
Серж Гнабри
|55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
|61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
|64′
|71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
|71′
|72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
|81′
|83′
Серж Гнабри
|87′
Роберт Левандовски
|88′
Серж Гнабри
|42%
|Владение мячом
|58%
|81%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|10
|3
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|12
|15
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
23
Эриксен
11
Ламела
27
Моура
17
Сиссоко
10
Кейн
7
Сон Хын Мин
1
Нойер
5
Павар
4
Зюле
8
Мартинес
6
Алькантара
14
Перишич
32
Киммих
10
Коутиньо
24
Толиссо
22
Гнабри
4 ×
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» начнется в 22:00 мск во вторник, 1 октября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Букмекеры обнародовали данные о том, как ставят российские бетторы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Экономика
Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.
РБК 14:38
Интернет
WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
DP.RU 10:15
Кино
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 29 сентября в 12:38
Кино
Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена
Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru 12:22
Наука
Женский оргазм появился в процессе эволюции
К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Политика
На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Кино
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»
Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе
Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря
Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Шоу-бизнес
Лиза Галкина устроила отцу модный показ
Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Космос
Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса
Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Русские Эмираты 06:30
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт агентства «Фергана»
Роскомнадзор заблокировал сайт агентства «Фергана», сообщил «Медузе» основатель и генеральный директор «Ферганы» Даниил Кислов.
Медиазона 16:23
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Политика
Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в ГД
Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.
News.ru 07:44
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Киберспорт
Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2
3DNews вчера в 07:07
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию
США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
РИА Новости 19:17