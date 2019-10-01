Лига чемпионов

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Тоттенхэм» – «Бавария»: бетторы больше доверяют немецкому клубу

Тоттенхэм — Бавария
2 – 7
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
12′
15′
Джошуа Киммих
25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
42′
45′
Роберт Левандовски
46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
46′
53′
Серж Гнабри
55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
64′
71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
71′
72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
81′
83′
Серж Гнабри
87′
Роберт Левандовски
88′
Серж Гнабри
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» начнется в 22:00 мск во вторник, 1 октября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Букмекеры обнародовали данные о том, как ставят российские бетторы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тоттенхэм» — Pink Floyd, Почеттино — Роджер Уотерс? «Шпоры» сыграют с «Баварией» в День музыки

Sportbox.RU05:19

«Тоттенхэм» – «Бавария» – 2:7, 1 октября 2019, обзора матча Лиги чемпионов

Чемпионат17:40

«Тоттенхэм» – «Бавария»: бетторы больше доверяют немецкому клубу

Bookmaker-ratings.ru08:26

Тоттенхэм Хотспур-Бавария 01.10.2019 прогноз Ф1 (0)

Sport-place10:25

«Тоттенхэм» – «Бавария»: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

ODDS.ruвчера в 16:22

«Тоттенхэм» – «Бавария». 01.10.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 03:57

«Тоттенхэм» — «Бавария». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Происшествия

Суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

REGNUM 07:56
Экономика

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

Зачем нужны частные приставы Нынешняя система исполнения решений судов нацелена на отработку мелких жалоб на незначительные суммы, указывают авторы законопроекта в пояснительной записке: например, в 2017 году судебные приставы взыскали 13% от общей суммы задолженности (данные ЦСР), а большинство дел приходилось на небольшие штрафы.
РБК 14:38
Здоровье

Врачи ошибочно приняли серьезную инфекцию ребенка за обычную аллергию

Летидор 13:24
Интернет

WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
DP.RU 10:15
Кино

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 29 сентября в 12:38
Шоу-бизнес

Наследство Марка Захарова достанется его единственной дочери

RuNews24.ru 03:58
Кино

Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена

Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru 12:22
Наука

Женский оргазм появился в процессе эволюции

К счастью, новые эксперименты над кроликами приоткрыли тайны женского оргазма. Для этого ученым понадобились антидепрессанты.
SciencePop 11:56
Политика

На Майдане протестуют против «формулы Штайнмайера»

В центре Киева проходит митинг против согласования руководством страны «формулы Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на территории Донбасса.
Московский Комсомолец 17:02
Кино

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела»

Во вторник, 1 октября, в сети появился тизер четвертого сезона сериала "Очень странные дела".
Piter.tv 02:41
Культура

Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС

Вокруг ТВ 14:54
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс 12:41
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе

Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец 19:11
Футбол

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм», забив 7 мячей в Лондоне

Мойка78 18:08
Армия и оружие

КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря

Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Общество

Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде

Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Шоу-бизнес

Лиза Галкина устроила отцу модный показ

Максим поделился видеороликом, на котором его доченька устраивает модный показ.
Bimru.ru вчера в 10:04
Энергетика

Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подписание Киевом формулы Штайнмайера приведёт к ослаблению, а затем и полному снятию антироссийских санкций, и призвал не допустить этого.
RT на русском 17:39
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Космос

Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса

Дубай вводит виртуальные лицензии на ведение бизнеса: они позволят инвесторам со всего мира проводить коммерческие операции без необходимости присутствия на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Русские Эмираты 06:30
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт агентства «Фергана»

Роскомнадзор заблокировал сайт агентства «Фергана», сообщил «Медузе» основатель и генеральный директор «Ферганы» Даниил Кислов.
Медиазона 16:23
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Футбол

Слуцкий показал «обычное голландское утро» и стал любимцем фанатов

Lenta.ru 11:47
Политика

Валуев отказался слушать выступление Греты Тунберг в ГД

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев заявил, что отказывается слушать речь шведской активистки Греты Тунберг, которую пригласили выступить перед российской молодёжью и парламентариями.
News.ru 07:44
Гаджеты

В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone

БИЗНЕС Online вчера в 01:42
Киберспорт

Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2

3DNews вчера в 07:07
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Армия и оружие

Экс-стратег Пентагона рассказал, чем рискуют США, недооценивая Россию

США рискуют утратить превосходство на мировой арене, а также, в худшем случае, могут прекратить свое существование, если не осознают, что Россия "является самой большой опасностью для их национальной безопасности", заявил экс-стратег Пентагона, полковник в отставке Терри Томпсон в своей статье для Washington Times.
РИА Новости 19:17
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное