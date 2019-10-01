Лига чемпионов
Bookmaker-ratings.ru«Тоттенхэм» – «Бавария»: бетторы больше доверяют немецкому клубу
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» начнется в 22:00 мск во вторник, 1 октября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Букмекеры обнародовали данные о том, как ставят российские бетторы.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
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Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве
Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
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Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
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Вышел первый тизер четвёртого сезона «Очень странных дел»
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Происшествия
В Перми суд вынес приговор охраннице школы, где произошла поножовщина
В январе прошлого года в пермской школе №127 произошла поножовщина, в которой пострадали 10 человек, среди них - четвероклассники и учительница.
РИА Новости 09:37
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Здоровье
Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики
Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Политика
Главы ЕАЭС утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка
Главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили Концепцию формирования общего финансового рынка.
News.ru 09:18
Авто
Обновленный Renault Kwid появился в продаже
Новый Renault Kwid позаимствовал стиль концепт-кара City K-ZE, который на китайском рынке уже стал серийным бюджетным электромобилем.
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Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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Футбол
Семак рассказал о схеме на игру с «Бенфикой»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, планирует ли его команда сыграть по схеме в три центральных защитника.
Нева Спорт 09:51
Происшествия
На Белоглинской мужчина выпал из окна многоэтажки с двумя детьми
По словам Юрина, мужчина в возрасте около 30 лет находился в квартире дома №52/70 по улице Белоглинской, и потом он, а также мальчик 1,5 лет и девочка около 4 лет выпали из окна.
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Общество
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Мэрия Краснодара намерена вернуть землю "Сафари-парка" как незаконно отчуждённую территорию общего пользования, заявил журналистам глава города Евгений Первышов.
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Культура
Новый сезон «Голоса» стартует на Первом канале
11 октября состоится премьера нового сезона шоу Голос. Полюбившийся зрителям музыкальный проект вновь порадует зрителей.
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Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Театры
В Москве проходит церемония прощания с Марком Захаровым
Как уточняет издание, прощание проходит в Москве в театре «Ленком», где Марк Захаров проработал режиссером более 40 лет.
REGNUM 04:04
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Авто
Новая генерация Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
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Кино
Вышел трейлер сериала «Война миров»
В Сети появился первый трейлер сериала «Война миров», снятого по одноименному роману английского писателя Герберта Уэллса.
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Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой вынесла отцу «модный приговор»
Неожиданно 6-летняя девочка вынесла отцу «модный приговор».
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Футбол
«Ницца» разорвала контракт с футболистом-вором
Французский клуб "Ницца" объявила о расторжении контракта с нападающим Ламином Диаби, который попал под подозрение после пропажи дорогостоящих часов у его одноклубника Каспера Дольберга.
Вести.Ru 09:16
Армия и оружие
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
ТК Звезда вчера в 22:13
Экономика
Россиян предупредили об увеличении цен на молочную продукцию
В России могут на 10 процентов увеличиться цены на молочную продукцию.
Газета.Ru 29 сентября в 23:45