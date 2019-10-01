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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Тоттенхэм» – «Бавария»: бетторы больше доверяют немецкому клубу

Тоттенхэм — Бавария
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Матч группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Бавария» начнется в 22:00 мск во вторник, 1 октября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Букмекеры обнародовали данные о том, как ставят российские бетторы.
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