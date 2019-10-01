Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruТоттенхэм — Бавария 0:0 (1-й тайм)

Тоттенхэм — Бавария
1 – 0
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
12′
1 октября в Лондоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Баварией». Встреча группы B начнется в 22:00 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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