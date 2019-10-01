Лига чемпионов
Sport24.ruТоттенхэм — Бавария 0:0 (1-й тайм)
Сон Хын Мин
|12′
|36%
|Владение мячом
|64%
|65%
|Процент точных передач
|76%
|–
|Удары в сторону ворот
|–
|3
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|1
|–
|Отборы
|–
|3
|Фолы
|–
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Льорис
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
28
Ндомбеле
8
Уинкс
20
Алли
17
Сиссоко
10
Кейн
7
Сон Хын Мин
1
Нойер
5
Павар
4
Зюле
17
Боатенг
27
Алаба
29
Коман
32
Киммих
10
Коутиньо
24
Толиссо
22
Гнабри
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1 октября в Лондоне состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Баварией». Встреча группы B начнется в 22:00 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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