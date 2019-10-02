Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Тоттенхэм» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 7:2.

«Бавария» забила семь мячей «Тоттенхэму» в Лондоне

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