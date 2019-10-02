Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Бавария» забила семь мячей «Тоттенхэму» в Лондоне

Тоттенхэм — Бавария
2 – 7
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
12′
15′
Джошуа Киммих
25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
42′
45′
Роберт Левандовски
46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
46′
53′
Серж Гнабри
55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
64′
71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
71′
72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
81′
83′
Серж Гнабри
87′
Роберт Левандовски
88′
Серж Гнабри
Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Тоттенхэм» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 7:2.
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