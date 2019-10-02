Тоттенхэм дома крупно уступил Баварии 2:7. Четыре мяча в составе гостей провел Серж Гнабри. Еще два мяча на счету Роберта Левандовски.

«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»

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