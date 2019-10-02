Лига чемпионов

Советский спортСоветский спорт«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»

Тоттенхэм — Бавария
2 – 7
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Сон Хын Мин
12′
15′
Джошуа Киммих
25′
Серж Гнабри
Танги Ндомбеле
42′
45′
Роберт Левандовски
46′
Давид Алаба
Тиаго Алькантара
Харри Кейн
46′
53′
Серж Гнабри
55′
Серж Гнабри
Харри Кейн
61′
Танги Ндомбеле
Кристиан Эриксен
64′
71′
Кингсли Коман
Иван Перишич
Деле Алли
Лукас Моура
71′
72′
Жером Боатенг
Хави Мартинес
Харри Уинкс
Эрик Ламела
81′
83′
Серж Гнабри
87′
Роберт Левандовски
88′
Серж Гнабри
Тоттенхэм дома крупно уступил Баварии 2:7. Четыре мяча в составе гостей провел Серж Гнабри. Еще два мяча на счету Роберта Левандовски.
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