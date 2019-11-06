Лига чемпионов
RT на русском«Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду» в матче ЛЧ
В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой». Поединок, проходивший на стадионе «Райко Митич» в Белграде, завершился победой гостей со счётом 4:0.
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