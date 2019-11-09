«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.

«Тоттенхэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

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