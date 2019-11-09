Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Тоттенхэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Эрик Дайер
2′
18′
Оливер Норвуд
Танги Ндомбеле
Харри Уинкс
46′
Сон Хын Мин
58′
Деле Алли
Хуан Фойт
72′
78′
Джордж Болдок
Хуан Фойт
80′
Серж Орье
Лукас Моура
86′
87′
Лис Муссе
Каллум Робинсон
90′+1′
Крис Башем
90′+5′
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в субботу, 9 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 1:1.
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