У гостей отличился Джордж Балдок (78). После этой игры Тоттенхэм набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд Юнайтед, имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.

«Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» начать с чистого листа Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", исполнительный директор "Нафтогаза" предложил "Газпрому" заключить контракт не с украинской компанией, а с обособленным от неё оператором.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.

Единоборства Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Футбол Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем» Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.

Фигурное катание Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".

Политика Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Политика Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены 9 ноября в Германии отмечают 30-летний юбилей падения Берлинской стены, ставшего в 1989 году полной неожиданностью для Франции, Великобритании и других стран Европы.

Культура Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.

Армия и оружие Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.

Политика Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах Согласно результатам опроса, не против участия украинских партий в местных выборах в Донбассе — 22,7% респондентов, из которых "скорее да" ответили 14,2%, а "однозначно да" — 8,5%.

Политика Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.

Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Политика Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.

Политика В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.

Здоровье С 2020 года Украина перестанет бесплатно лечить жителей без семейного врача Услуги специализированной медицинской помощи со следующего года жители Украины будут получать бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Происшествия В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.

Экономика «Почта России» попросила денег из ФНБ Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.

Авто Geely представила новый кроссовер Geely Icon На дизайнерском семинаре в городе Нанкин состоялась официальная презентация нового автомобиля Geely Icon – второго кроссовера бренда, построенного на платформе BMA (B-segment Modular Architecture).

Культура Рагда Ханиева из Ингушетии: финалистка «Голос.Дети» стала участницей взрослого «Голоса» В 2014 году Рагда Ханиева из Ингушетии принимала участие в детском вокальном шоу «Голос» и стала одной из главных претенденток на звание победителя.