Футбол
Советский спорт«Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Эрик Дайер
|2′
|18′
Оливер Норвуд
Танги Ндомбеле
Харри Уинкс
|46′
Сон Хын Мин
|58′
Деле Алли
Хуан Фойт
|72′
|78′
Джордж Болдок
Хуан Фойт
|80′
Серж Орье
Лукас Моура
|86′
|87′
Лис Муссе
Каллум Робинсон
|90′+1′
Крис Башем
|90′+5′
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
|59%
|Владение мячом
|41%
|84%
|Процент точных передач
|74%
|8
|Удары в сторону ворот
|7
|5
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|6
|4
|Угловые
|4
|5
|Отборы
|10
|6
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Тоттенхэм
Расстановка 4‑5‑1
22
Гассанига
27
Моура
6
Санчес
15
Дайер
33
Дэвис
18
Ло Чельсо
8
Уинкс
21
Фойт
17
Сиссоко
7
Сон Хын Мин
10
Кейн
1
Хендерсон
6
Башем
12
Иган
5
О'Коннелл
2
Болдок
7
Ландстрем
16
Норвуд
4
Флек
3
Стивенс
11
Робинсон
8
Фримэн
Шеффилд Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
У гостей отличился Джордж Балдок (78). После этой игры Тоттенхэм набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд Юнайтед, имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.
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