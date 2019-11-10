Футбол

Советский спортСоветский спорт«Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Эрик Дайер
2′
18′
Оливер Норвуд
Танги Ндомбеле
Харри Уинкс
46′
Сон Хын Мин
58′
Деле Алли
Хуан Фойт
72′
78′
Джордж Болдок
Хуан Фойт
80′
Серж Орье
Лукас Моура
86′
87′
Лис Муссе
Каллум Робинсон
90′+1′
Крис Башем
90′+5′
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
У гостей отличился Джордж Балдок (78). После этой игры Тоттенхэм набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд Юнайтед, имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сон забил 5 мячей в последних 5 матчах за «Тоттенхэм»

Sports.ruвчера в 12:25

Отменённый гол и ошибка защитника — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд»

Чемпионатвчера в 14:08

«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 11:55

«Тоттенхэм» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1. Видеообзор матча 12-го тура АПЛ

Sport24.ruвчера в 21:00

«Тоттенхэм» упустил победу над «Шеффилдом», «Бернли» разгромил «Вест Хэм»

Матч ТВвчера в 12:03

«Тоттенхэм» упустил победу над «Шеффилдом», «Бернли» разгромил «Вест Хэм»

Sportbox.RUвчера в 12:03

«Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Советский спортвчера в 11:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:18, Ашберн
Происшествия

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Интерфакс вчера в 14:15
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Хоккей

Юниорская сборная России победила США и выиграла Мировой кубок вызова

Спорт-Экспресс вчера в 23:32
Происшествия

Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки

Слово и Дело вчера в 08:31
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» начать с чистого листа

Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", исполнительный директор "Нафтогаза" предложил "Газпрому" заключить контракт не с украинской компанией, а с обособленным от неё оператором.
Московский Комсомолец 08 ноября в 08:29
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похвасталась новой прической в миникупальнике

Волочкова, оставшаяся довольна работой стилиста, решила на своей странице в Инстаграм похвастаться перед фанатами новой прической, и опубликовала фото, на котором она изображена сразу после похода в салон.
Uznayvse.ru 07 ноября в 11:03
Единоборства

Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве

Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия вчера в 17:19
Футбол

Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем»

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.
ProstoProSport вчера в 15:05
Фигурное катание

Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 06:12
Политика

Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией

Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:06
Футбол

Антон Зиньковский: «Мне в Самаре комфортно. Как в „Чертаново“»

Большое спасибо болельщикам, которые заполняют арену почти на каждом матче «Крыльев».
Sportbox.RU вчера в 16:36
Политика

Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены

9 ноября в Германии отмечают 30-летний юбилей падения Берлинской стены, ставшего в 1989 году полной неожиданностью для Франции, Великобритании и других стран Европы.
Народные новости вчера в 08:50
Культура

Полина Гагарина покинула студию «Голоса» в слезах

Российская певица Полина Гагарина покинула студию шоу "Голос" в слезах. Видео выпуска было опубликовано в YouTube.
Газета.Ru вчера в 23:44
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Политика

Граждане ЛДНР не желают видеть украинские партии на местных выборах

Согласно результатам опроса, не против участия украинских партий в местных выборах в Донбассе — 22,7% респондентов, из которых "скорее да" ответили 14,2%, а "однозначно да" — 8,5%.
Новостной фронт вчера в 13:02
Политика

Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня

На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ

Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия вчера в 11:14
Политика

Посол Украины прокомментировал задержание в Польше националиста Мазура

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев намерен потребовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, задержанного по запросу России.
РИА Новости вчера в 22:23
Футбол

Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика

В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана

В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском вчера в 15:34
Здоровье

С 2020 года Украина перестанет бесплатно лечить жителей без семейного врача

Услуги специализированной медицинской помощи со следующего года жители Украины будут получать бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача.
ИА Новороссия 08 ноября в 12:20
Общество

В Москве умер Паша Фейсконтроль

Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 15:13
Происшествия

В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России

Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
РИА Новости 08 ноября в 08:53
Авто

Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин

Автоновости дня вчера в 14:35
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК 08 ноября в 10:48
Экономика

«Почта России» попросила денег из ФНБ

Напомним, 7 ноября российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что часть денег из ФНБ в новом году будет направлена на развитие регионов.
REGNUM 08 ноября в 12:32
Авто

Geely представила новый кроссовер Geely Icon

На дизайнерском семинаре в городе Нанкин состоялась официальная презентация нового автомобиля Geely Icon – второго кроссовера бренда, построенного на платформе BMA (B-segment Modular Architecture).
Тарантас Ньюс 08 ноября в 03:38
Культура

Рагда Ханиева из Ингушетии: финалистка «Голос.Дети» стала участницей взрослого «Голоса»

В 2014 году Рагда Ханиева из Ингушетии принимала участие в детском вокальном шоу «Голос» и стала одной из главных претенденток на звание победителя.
Регион online 08 ноября в 14:45
Шоу-бизнес

Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 08 ноября в 03:22
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное