Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами

После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
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«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами

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