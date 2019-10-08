Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами
После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
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Здоровье
В Пензенской области изучат доходы главврачей и обычных докторов
В Пензенской области проанализируют зарплаты врачей.
ПензаИнформ вчера в 04:11
Политика
Сенат США опубликовал вторую часть доклада о «российском деле»
Комитет сената США по разведке опубликовал вторую часть доклада о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Life.ru 17:29
Политика
В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа
Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
РИА Новости 17:22
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Ruposters.ru 06 октября в 05:12
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
ГУ МВД Москвы хочет отсудить у Алексея Навального и других оппозиционеров компенсации за то, что в дни несогласованных акций 27 июля и 3 августа пришлось привлекать дополнительные силы и средства на обеспечение общественного порядка.
Интерфакс 01:30
Политика
Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов
Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Авто
Рестайлинговый Hyundai Creta со дня на день появится в продаже
Официальные продажи стартуют со дня на день.
Letnews.ru 01:45
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила детей в Армении
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян с сестрой Кортни посетила Святой Эчмиадзин, где крестила своих детей.
Rusarminfo.ru вчера в 04:30
Политика
Луценко рассказал о вмешательстве главы НАБУ в выборы в США
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артём Сытник вмешивался в американские президентские выборы, чтобы помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон.
RT на русском 15:40
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Экономика
Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.
Ведомости 11:05
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Реальное время 14:30
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском 08:09
Политика
В Киеве заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Парламентская газета вчера в 07:47
Футбол
Лангле: каждый день страдаю от Месси
Чемпионат 16:23