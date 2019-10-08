Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами
После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
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Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
StarHit.ru вчера в 07:11
Культура
Симонова вошла в тройку победителей Britain’s Got Talent
Ранее СИМОНОВА заняла третье место в американском шоу талантовAmerica’s Got Talent: Champions. Конкурс проходил в штате Калифорния.
Аргументы неделi. Крым вчера в 08:13
Армия и оружие
Российским Су-57 нашли нового покупателя
Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
Lenta.ru 07:38
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina
Apple представила свою новую операционную систему широкой публике.
Gazeta.SPb 05:48
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Политика
Вершинин прокомментировал невыдачу США виз российским делегатам
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что РФ не может полностью симметрично отреагировать на невыдачу США виз российским делегатам, однако теперь Москва будет строже относиться к американским визовым запросам.
РИА Новости 18:45
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях
Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Rambler News Service 12:01
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Lenta.ru 09:27
Общество
Ученые выяснили, как на развитие рака влияет употребление грибов
Российская газета 00:00
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 09:28
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru 10:16
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и лейблу Black Star
По словам адвоката артиста, речь идет о более чем 150 композициях. L'One расстался с Black Star в марте этого года.
Эхо Москвы 12:30
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 01:19
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Космос
Межзвездная комета оказалась ядовитой
Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
Популярная механика вчера в 11:05
Политика
Александр Лукашенко разделил проблему Донбасса на всех
Александр Лукашенко разделил проблему Донбасса на всех Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал решение конфликта на востоке Украины ключевым вопросом безопасности в Европе, призвал всех включиться в его урегулирование и помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "справиться с этой проблемой".
Коммерсантъ 04:17
Армия и оружие
Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии
В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Гаджеты
TSMC: дефицита процессоров Zen 3 не будет
Со своей стороны, «красная» команда ранее сообщила, что её процессоры Zen 3 будут производиться на узле 7+ нм.
Игромания.ру 17:42
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 06:22
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Интерфакс 11:49
Футбол
Мурад Мусаев: «Если ситуация не изменится, заберем Сорокина уже зимой»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» рассказал о трансфере защитника Егора Сорокина.
Спорт-Экспресс 16:45
Армия и оружие
Турецкая авиация нанесла удар по курдской базе на севере Сирии
«Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии», - говорится в сообщении.
Политика Сегодня вчера в 15:52
Киберспорт
Solo принял участие в шоу «Вечерний Ургант»
Inc-news.ru 18:11
Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро.
Росбалт 03:50
Экономика
ФНС обнаружила высокий уровень теневых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила существенное расхождение между официальными доходами россиян и их расходами.
Известия 05:44
Авто
Mazda показал обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Компания Mazda опубликовала первые официальные фотографии обновленной версии купе-кроссовера Mazda CX-4.
Новые автомобили вчера в 22:57