После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Происшествия В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Футбол Украинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины.

Политика Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.

Шоу-бизнес 44-летняя певица Натали Имбрулья впервые стала мамой Заметим, что актриса впервые стала мамой. О появлении ребенка на свет Натали сообщила своим поклонникам в Instagram.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.

Политика Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Путешествия Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.

Авто Опубликовано первое изображение нового Skoda Rapid Компания Skoda Auto опубликовала первый дизайнерский скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.

Футбол «Ювентус» хочет обменять Джана и Манджукича на Погба Отмечается, что туринский клуб хочет обменять в январе двух игроков на хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Авто BMW представила новый седан M8 Gran Coupe Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.

Космос «Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.

Единоборства Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Квинтона Джексона.

Политика Президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность, церемония его инаугурации состоялась в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.