Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами

После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: «Тоттенхэм» зимой готов продать пять футболистов основы

Sportbox.RUвчера в 09:23

«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами

Спорт-Экспрессвчера в 12:15

«Тоттенхэм» готовит новогоднюю распродажу: команду покинут лидеры

Sport.ruвчера в 10:29

«Тоттенхэм» зимой может расстаться с пятью игроками

Спорт день за днемвчера в 09:39

«Тоттенхэм» готов устроить распродажу

Soccer.ru05:55

Почеттино намерен продать пятерых игроков «Тоттенхэма» зимой

Sport24.ruвчера в 09:09

«Тоттенхэм» готов продать в январе пятерых футболистов основы

Чемпионатвчера в 08:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Наука

Нобелевскую премию по химии дали за литий-ионные батареи

Газета.Ru 06:24
Армия и оружие

Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию

Вести.Ru 05:03
Общество

Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Политика

Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия

ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США

Известия вчера в 03:25
Футбол

Украинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад

Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины.
SM News 03:46
Политика

Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве

Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Шоу-бизнес

44-летняя певица Натали Имбрулья впервые стала мамой

Заметим, что актриса впервые стала мамой. О появлении ребенка на свет Натали сообщила своим поклонникам в Instagram.
Летидор 04:39
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд

Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Политика

Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР

Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Газета.Ru 06:36
Армия и оружие

Иран начал необъявленные военные учения на границе с Турцией

Взгляд.ру 06:30
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Путешествия

Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Газета.Ru 06:12
Авто

Опубликовано первое изображение нового Skoda Rapid

Компания Skoda Auto опубликовала первый дизайнерский скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Lenta.ru 06:17
Футбол

«Ювентус» хочет обменять Джана и Манджукича на Погба

Отмечается, что туринский клуб хочет обменять в январе двух игроков на хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Soccer.ru 05:55
Хоккей

Евгений Кузнецов забросил первую шайбу после дисквалификации

МедиаЗавод 01:46
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Авто

BMW представила новый седан M8 Gran Coupe

Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
SpeedMe вчера в 23:00
Космос

«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Единоборства

Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Квинтона Джексона.
Lenta.ru 06:03
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность

Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность, церемония его инаугурации состоялась в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:22
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристиан Эриксен
Датский футболист
Датский футболист, атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании. Ранее выступал за молодёжный состав датского «Оденсе» и за «Аякс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Ваньяма
Кенийский футболист
Кенийский футболист, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное