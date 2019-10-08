Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами
После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
Обновлено в 21:09 Поезд из Берлина с радиоактивным вагоном через несколько минут прибудет на Белорусский вокзал Москвы.
BFM.ru вчера в 12:36
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Футбол
Украинский кошмар: как Россия проиграла главный матч 20 лет назад
Ровно 20 лет назад состоялся матч, оставшийся в истории, как драма для России, и большая удача для Украины.
SM News 03:46
Политика
Детали переписки руководителя НАБУ и посольства США раскрыли в Киеве
Украинский депутат Андрей Деркач, выступавший инициатором уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал переписку одного из руководителей Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) и посольства США.
Известия 04:28
Шоу-бизнес
44-летняя певица Натали Имбрулья впервые стала мамой
Заметим, что актриса впервые стала мамой. О появлении ребенка на свет Натали сообщила своим поклонникам в Instagram.
Летидор 04:39
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
РБК 04:24
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Путешествия
Российский союз туриндустрии назвал альтернативы отдыха в Турции
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о странах, в которых можно отдохнуть вместо переполненных курортов в Турции.
Газета.Ru 06:12
Авто
Опубликовано первое изображение нового Skoda Rapid
Компания Skoda Auto опубликовала первый дизайнерский скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Lenta.ru 06:17
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Джана и Манджукича на Погба
Отмечается, что туринский клуб хочет обменять в январе двух игроков на хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Soccer.ru 05:55
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Авто
BMW представила новый седан M8 Gran Coupe
Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
SpeedMe вчера в 23:00
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Единоборства
Федор Емельяненко узнал имя следующего соперника
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет поединок против американца Квинтона Джексона.
Lenta.ru 06:03
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность
Избранный на второй срок президент Абхазии Рауль Хаджимба вступил в должность, церемония его инаугурации состоялась в Сухуме, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:22
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39