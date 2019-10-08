После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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