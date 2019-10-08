Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами

После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
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«Тоттенхэм» зимой может продать Эриксена, Роуза и ещё трёх игроков

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«Тоттенхэм» зимой может расстаться с пятью игроками

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СМИ: «Тоттенхэм» зимой готов продать пять футболистов основы

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Sport24.ru09:09

«Тоттенхэм» готов продать в январе пятерых футболистов основы

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Женская сборная России по футболу проиграла Голландии

Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
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Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян

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