Футбол
Спорт-Экспресс«Тоттенхэм» намерен расстаться зимой с несколькими футболистами
После открытия зимнего трансферного окна «Тоттенхэм» намерен продать нескольких игроков, утверждает The Times. В первую очередь, речь идет о полузащитнике Эрика Дайере.
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 21:35, Ашберн
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль 09:28
Футбол
«Барселоне» нужно заработать 124 млн евро до конца сезона. Клуб может продать Ракитича и Коутиньо
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб доволен игрой 27-летнего бразильца и может выкупить контракт игрока за 120 млн евро.
Sport24.ru 20:52
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Единоборства
Соперником Александра Усика станет Чез Уизерспун
Allboxing.ru 13:45
Политика
Белый дом: демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента
Демократы, которые имеют большинство в палате представителей конгресса США, не дают республиканцам принимать участие в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
РИА Новости 18:15
Футбол
Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира
Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.
Sport24.ru 14:54
Игры
В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы
7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Газета Кемерова вчера в 22:34
Кино
В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06 октября в 03:17
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Экономика
Росфинмониторинг предупредил россиян о псевдоброкерах
Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны иностранных псевдоброкеров, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках.
Ведомости 11:05
Экономика
В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду
В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.
РБК 19:35
Армия и оружие
Defence 24: российский спецназ использует боевой опыт Сирии
Польское издание Defence 24 опубликовало большую статью об опыте российского спецназа в Сирии, который существенно повысил боеспособность подразделений.
Pravda.Ru 11:44
Культура
Виктория Подлесная стала руководителем агентства по делам молодёжи
Виктория Подлесная назначена руководителем агентства по делам молодёжи.
Аргументы и Факты - Камчатка 00:57
Футбол
Женская сборная России по футболу проиграла Голландии
Женская сборная России по футболу потерпела поражение в гостевом матче против команды Голландии со счетом 0:2.
Metaratings 16:40
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
РИА Новости 15:19
Политика
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 октября прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе — конфликт России и Украины.
Известия 10:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru 08:19
Кино
Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» выйдет в международный прокат 10 октября
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что известные российские актеры Прохор Чеховской и Борис Токарев-Хрунов дублируют киноленту якутского режиссера на русский язык в Москве.
Якутия 24 21:01
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Германии
Военный истребитель F-16 разбился в нежилой зоне на юго-западе Германии. Об этом сообщает телекомпания SWR в Twitter.
Lenta.ru 10:31
Космос
Ученые увидят планеты с земной атмосферой через десятилетие
Замдиректора Института физики твердого тела РАН, профессор Эдуард Девятов уточнил, что на планетах с атмосферой крайне сложно что-либо рассмотреть.
Телеканал 360° 09:16
Спорт
Гимнастка Байлз побила рекорд Хоркиной
Американская спортсменка Симона Байлз побила рекорд россиянки Светланы Хоркиной по числу медалей на чемпионатах мира по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:46
Политика
Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге
СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.
МедиаПоток вчера в 03:58
Шоу-бизнес
39-летняя Боня в Монако подчеркнула фигуру мини-платьем
Виктория подчеркнула фигуру мини-платьем, дополнив образ серебристыми босоножками на шпильке.
Телепрограмма вчера в 15:48