Футбол

Советский спортСоветский спорт«Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Тоттенхэм — Шеффилд Юнайтед
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Лондон, Стадион «Тоттенхэм Хотспур»
Эрик Дайер
2′
18′
Оливер Норвуд
Танги Ндомбеле
Харри Уинкс
46′
Сон Хын Мин
58′
Деле Алли
Хуан Фойт
72′
78′
Джордж Болдок
Хуан Фойт
80′
Серж Орье
Лукас Моура
86′
87′
Лис Муссе
Каллум Робинсон
90′+1′
Крис Башем
90′+5′
Дэвид Макголдрик
Люк Фримэн
У гостей отличился Джордж Балдок (78). После этой игры Тоттенхэм набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд Юнайтед, имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.
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